Mamma Georgeta in attesa del responso Dna, il caso di Andreea Rabciuc su "Chi l'ha visto?"

Nessun elemento, nemmeno dal secondo giubbotto di Simone Gresti, quello che ha utilizzato anche Andreea Rabciuc durante gli ultimi giorni trascorsi insieme dalla coppia. La perizia non è stata ancora depositata ma da quanto trapela non sarebbero state trovate tracce organiche importanti o degne di rilievo. Restano sotto sequestro i giubbotti e l’Audi di Gresti. A ottobre prossimo scade l’ultima proroga delle indagini e sono due gli scenari, opposti, che potrebbero aprirsi: l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Nei giorni scorsi sono riprese, per due giorni consecutivi, le ricerche del corpo o di sue tracce tramite cane molecolare. Del caso, in attesa delle novità dalla capitale sta tornando ad occuparsi anche la trasmissione tv "Chi l’ha visto?" che stasera potrebbe trattare di nuovo il caso che tiene con il fiato sospeso mezza Italia. Tra quanti attendono con ansia il responso del Dna in primis c’è la mamma Georgeta, distrutta dal dolore. Dolore a cui si è aggiunto dolore ora, dopo il ritrovamento dello scheletro e dei resti di una giovane donna nella capitale. La possibilità che possa trattarsi di Andreea è da brividi.