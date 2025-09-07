Mamma in ’burqa’ sul manifesto: "Ecco la verità"

Mamma ‘in burqa’ sulle bandierine affisse dal Comune sui pali della luce per ammonire gli automobilisti e spingerli a rallentare: non si placano le polemiche. Tantochè il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora Valeria Melappioni ieri hanno deciso di lanciare un video che mostra la foto da cui è stata tratta la sagoma incriminata: "Io ci andrei piano con l’islamofobia da campagna elettorale, con termini che non aiutiamo a raccontare il luogo di tolleranza e pace in cui viviamo. Questa è l’immagine utilizzata per la campagna ‘Vai piano’: una donna occidentale, capelli lunghi e cappotto nero e un bimbo bianco e biondo: quindi tutto nei canoni perfetti della nostra occidentalità. Ma ci fa molto piacere possa essere stata scambiata per donna di altra provenienza perché questa è l’universalità al quale vogliamo sia affidata la nostra campagna di sicurezza ed è lì che vogliamo tornare a battere il chiodo". "Siamo basiti e delusi – aggiunge l’assessora Valeria Melappioni - dalle polemiche che in questi giorni hanno trasformato un messaggio di civiltà, sicurezza stradale in un pretesto per discussioni basate su intolleranza e razzismo. Non è accettabile". Ma se quella sagoma continua ad alimentare polemiche, specie sui social, c’è anche chi attacca invece l’iniziativa per come è stata realizzata.

Ed è un altro esponente di Fdi (Milva Magnani e Chiara Cercaci hanno puntato il dito contro la ‘scelta del burqa’), il consigliere comunale Antonio Grassetti: "Non raccolgo la provocazione relativa alla sagoma. Il problema è un altro. Questi cartelli sono posti troppo in alto e per questo pericolosi, poiché distolgono l’attenzione del guidatore, in particolar modo, durante i momenti di entrata e uscita dalle scuole, quando le auto sono spesso in fila a poca distanza tra loro. A mio avviso, una frenata improvvisa o un attraversamento di corsa di un bambino, può sfuggire mentre si è rivolti alla lettura del cartello in alto".

A intervenire anche la Lega di Jesi: "La sicurezza stradale non deve essere un pretesto per fare propaganda, ma un impegno concreto da perseguire con interventi seri: più controlli, migliore segnaletica, educazione e prevenzione, non con cartelli discutibili che generano confusione e divisione". Qualcuno sui social rilancia: "Visto che l’amministrazione tiene alla parità di genere, perché non raffigurare un uomo invece che una donna a spingere la carrozzina?".

Sara Ferreri