Mamma manesca col figlio condannata a 4 mesi

L’allarme era partito dalle maestre. Una volta avevano trovato l’alunno con le mani graffiate, un’altra volta aveva delle ferite alla schiena e un’altra ancora ad un braccio. Si erano preoccupate per quel bambino che aveva solo sette anni. Con discrezione e tatto avevano cercato di indagare un po’ e capire cosa stava succedendo al piccolo, di una scuola elementare di Senigallia. Il bambino aveva iniziato anche ad essere spesso irascibile in classe e aveva difficoltà a gestire le emozioni. Poco a poco hanno guadagnato la sua fiducia e il minore ha iniziato a lasciarsi andare e a raccontare cosa lo turbasse tanto e perché avesse quei segni. "E’ stata mamma – avrebbe detto - mi picchia con una scarpa quando non sono bravo". Le maestre hanno informato la dirigente dell’istituto comprensivo per farle presente la situazione ed è stata poi fatta una segnalazione alle forze dell’ordine. Dei riscontri, stando alle accuse, sono stati trovati tanto che la mamma del bambino, una 34enne di origine straniera, è finita a processo al tribunale di Ancona per abuso dei mezzi di correzione. Per la Procura sarebbe stata una mamma troppo severa e anche manesca. Giovedì la donna è stata condannata dal giudice Matteo Di Battista a 4 mesi di reclusione e a una provvisionale di 1.500 euro. Il bambino non vive più con lei, è in una comunità e può vederlo con incontri protetti. Per il piccolo si era attivato il tribunale di Minorenni che ha sospeso alla madre la potestà genitoriale. Il tribunale ha nominato per lui un tutore, l’avvocato Sabrina Stefanelli che si è costituita parte civile per il bambino con l’avvocato Federica Battistoni. Gli episodi delle presunte percosse sarebbero avvenuti tra novembre del 2020 e gennaio del 2021. La prima ad accorgersi dei segni sul corpo del piccolo è stata una insegnate di sostegno. Aveva chiesto al bambino cosa avesse fatto e lui avrebbe risposto: "E’ stata mamma con una scarpa". La donna avrebbe picchiato il figlio con una scarpa del patrigno. Poi ci sarebbero stati altri lividi e il bambino aveva sostenuto che la madre gli dava le bacchettate. Sempre il minore avrebbe raccontato che il genitore spesso lo intimidiva e lo percuoteva se non si comportava bene. Poi gli chiedeva scusa. Un giorno gli avrebbe comprato un vestito da supereroe per farsi perdonare. Quando la scuola ha chiesto conto alla mamma dei fatti sarebbe intervenuto il compagno della donna minacciando ritorsioni. L’imputata ha sempre respinto le accuse, i segni sul corpo sarebbero stati per lesioni accidentali, lei non gli avrebbe mai fatto del male. Uscite le motivazioni potrà fare appello.