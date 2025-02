Mamma minacciata col coltello. Poi riesce a fermare il ragazzino

Paura ieri mattina in via Raffello Sanzio dove si è precipitata una gazzella dei carabinieri, allertata da una donna che temeva per la sua vita. Si tratta di una complessa situazione familiare: il figlio minore, affetto da tempo da problemi psichici e in cura presso le strutture locali, ha minacciato la madre con un coltellino che aveva con sé. Non un’arma, ma un semplice coltellino che il giovane, in un momento di escandescenza, avrebbe utilizzato per minacciare la donna di origini brasiliane. Immediata la chiamata ai militari, che arrivati poco dopo sul posto, hanno trovato una situazione apparentemente tranquilla.

La donna era riuscita a far ragionare il figlio, che si era in parte tranquillizzato. I carabinieri hanno comunque provveduto ad allertare il 118: il personale medico, arrivato sul posto, ha provveduto a trasferire il giovane in ospedale, dov’è stato affidato agli specialisti che lo hanno in cura. Nessuna denuncia è stata sporta. L’accaduto ha mobilitato alcune persone che vivono in prossimità della casa della donna e che, vedendo l’arrivo dei carabinieri si sono preoccupate. Una situazione difficile da gestire che la madre del ragazzo è riuscita a tenere sotto controllo fino all’arrivo della gazzella. Sul posto, a supporto dei carabinieri, era pronta ad intervenire anche un’altra pattuglia nel caso la situazione diventasse troppo pericolosa. Per la donna non è stato necessario alcun intervento medico, è riuscita a fermare il figlio prima che la situazione potesse degenerare.