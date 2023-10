Un paese in lacrime per la morte della neomamma Lucia Piergigli

Jesi (Ancona), 5 ottobre 2023 – Prima la gioia per la nuova vita poi la scoperta di un male terribile. Citta sotto choc per la morte di Lucia Piergigli, neomamma 37enne stroncata da un male che non le ha lasciato scampo.

Dieci mesi fa Lucia aveva dato alla luce il figlio e poco dopo ha iniziato la sua lotta contro un male terribile. Lavorare alla Lega del Filo d’oro di Osimo dove era molto apprezzata.

Assistita dallo Iom di Jesi e Vallesina il cuore di Lucia ha cessato di battere martedì lasciando nel dolore il marito Lorenzo Spinelli, calciatore della società sportiva Borgo Minonna che milita in prima categoria e il loro adorato piccolini.

La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria David Icof di via Salvemini, dove in tanti hanno voluto portare l’ultimo saluto così come erano in tanti oggi pomeriggio alla parrocchia di San Massimiliano Kolbe per il rito funebre.

Tanti in rete i messaggi di cordoglio e ricordo di una ragazza ‘solare’ e ‘molto generosa’. “Tutto è troppo. Troppo doloroso, troppo triste, troppo ingiusto” commenta un’amica.