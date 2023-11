Mamma muore a 42 anni: addio a Sara Taddei

La comunità di Cesanella piange Sara Taddei, l’infermiera gentile aveva 42 anni. I funerali oggi alle 10 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore. Ieri alle 15 è stata aperta la camera ardente nella casa funeraria della Marco Mori, dove in molti, hanno voluto renderle omaggio. Sara era mamma di tre figli e lavorava come infermiera nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Senigallia. Lascia il marito Andrea, i genitori e la sorella Francesca. La notizia del suo decesso si è diffusa in città nella tarda serata di giovedì, ad uccidere Sara, un male con cui combatteva da lungo tempo. Una professionista stimata, una donna gentile e sempre sorridente, anche nel periodo più difficile della sua vita. "Non ci sono parole per il dolore che ci dà questa notizie l’unica cosa non ci dimenticheremo mai del tuo sorriso e la gentilezza che avevi verso tutti" - il ricordo di Laura Fraboni - "Quarantadue anni sono pochi, Sara proteggi da lassù i tuoi bambini adorati".