Mamma musulmana sul manifesto: è scontro

"La strada è di tutti". E sotto la sagoma di una mamma, apparentemente musulmana, che spinge un passeggino. E’ una delle bandierine sistemate negli ultimi giorni sui pali della luce dalla giunta Fiordelmondo per sensibilizzare gli automobilisti a rispettare gli utenti deboli della strada. Una figura, quella della mamma con un vestito fino alle caviglie e almeno apparentemente un velo sulla testa, la quale però è subito stata travolta dalle polemiche, soprattutto via social e nelle chat Whatsapp.

"E’ una donna musulmana con il burqa" sentenziano alcuni. Qualcuno, ringrazia persino per l’attenzione all’integrazione. Dal Comune assicurano che la sagoma deriva da donna occidentale col cappotto e i capelli lunghi. E dopo le prime polemiche qualcuno si è divertito a riprodurre le bandierine con la sagoma di Buddha che va in bici e vicino lo slogan "La strada è di tutti". Ma anche Gesù con le pecorelle, un samurai, Superman e tanto altro.. al posto della mamma ‘musulmana’.

"Ho avuto diverse segnalazioni di cittadini che esprimevano disagio e preoccupazione per quella che mi sembra una discriminazione al contrario – evidenzia Chiara Cercaci consigliera comunale di Fratelli d’Italia -, assolutamente fuori luogo. Si capisce bene che non è una sagoma ma una persona di una certa provenienza e cultura. Sono arrabbiata non so chi ha pensato tutto ciò ma non si può chiedere di andare più piano perché lì ci vive o passa una persona di una certa estrazione culturale".

"L’iniziativa delle bandiere con su scritto ‘Vai piano, rallenta’ – spiega l’assessora Valeria Melappioni - si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti per rendere le strade più sicure. Ora la nostra attenzione si concentra sui punti più sensibili delle strade cittadine: gli ingressi delle scuole".

Poi sulla mamma ‘musulmana’: "La polemica sollevata è l’ennesima dimostrazione di come si cerchi di inquinare il dibattito pubblico su un tema delicatissimo come la sicurezza stradale con futili e pretestuose interpretazioni. L’unica cosa che si vede è una figura genitoriale che spinge un passeggino, un’immagine universale di cura e responsabilità. Chi ha sollevato questa critica non è interessato alla sicurezza stradale, né al significato del messaggio "La strada è di tutti". L’unico scopo è quello di creare divisione e alimentare il rancore, proiettando i propri pregiudizi su un’immagine volutamente universale, come le altre quattro della stessa campagna, d’altronde. Se avessimo voluto rappresentare una specifica identità, avremmo utilizzato colori, forme e dettagli. Le sagome sono prive di tutto ciò proprio per includere tutti, senza distinzioni di sorta, lanciare un messaggio di universalità".

Sara Ferreri