Mamma Sabrina contro la sfortuna: "Ha lottato ancora senza arrendersi"

Ancona, 27 agosto 2024 – La vittoria è sempre la miglior medicina per uscire da un periodo difficile. Serviva un successo a Gianmarco Tamberi per gettarsi alle spalle i problemi fisici di Parigi, la delusione per la mancata medaglia olimpica e le polemiche successive alimentate dai tanti, troppi, esperti tuttologi, immancabili sui social nel contestare la preparazione dell’altista anconetano e i suoi post nell’aggiornare pressoché in tempo reale sullo stato di salute.

La vittoria è arrivata domenica, con un buon 2.31 nel meeting di Chorzow, in Polonia, tappa di Diamond League da sempre gradita e dove anche il pubblico è stato particolarmente caloroso. La cura migliore, ed ora anche i problemi recenti possono essere analizzati da un altro punto di vista tanto che, a gara finita, "Gimbo" ha sottolineato: "La delusione di Parigi mi spinge ad avere una fame che se fosse andata come speravo forse non avrei avuto. Non vedo l’ora di gareggiare al Golden Gala".

Sabrina Piastrellini abbraccia il figlio Gianmarco dopo il trionfo ai Giochi di Tokyo

Dall’Italia, a tifare, c’era la madre Sabrina Piastrellini che non nasconde la sua gioia e intervistata dal "Carlino" si toglie il canonico sassolino dalla scarpa: "Si è parlato di tutto e troppo – evidenzia – La realtà è che a Parigi Gianmarco si è presentato pronto sia fisicamente che tecnicamente. L’unica sorpresa, negativa, è stata la sfortuna. Ora ha semplicemente ripreso ad allenarsi dopo essersi curato, ritrovando le giuste sensazioni. A Chorzow ha fatto ciò che sa fare: lottare senza arrendersi e saltare".

Sabrina ha vissuto da vicino i patemi fisici del figlio, assistendo dalla tribuna dello stadio all’undicesimo posto di Parigi, con una misura (eliminazione a 2.27) che non rende merito alla grandezza dell’atleta ma ne testimonia anche gli oggettivi limiti fisici nell’occasione.

"Cosa ho consigliato a Gianmarco? Semplicemente di concentrarsi sui lati positivi di questa brutta vicenda, ormai passata, per non sentire più dolore. Sa farlo perché è un ragazzo intelligente e non lo dico perché è mio figlio – aggiunge la madre del campione – Non ho potuto vedere la gara polacca perché ero in viaggio ma ne ho seguito in diretta l’andamento. Ho sperato, a un certo punto, che riuscisse a superare pure 2.40, ma va bene così dopo le cure mediche e un lungo stress psicologico".

Venerdì c’è il Golden Gala a Roma: certo, non è una Olimpiade, ma è il meeting più importante per un italiano, si gareggia davanti al pubblico di casa e Tamberi vi arriva anche come capitano della Nazionale. Dunque non è, e non può essere, una gara come le altre. "Incrocio le dita per scongiurare eventuali altre sfortune – precisa con comprensibile scaramanzia mamma Sabrina – ma spero di andare a Roma a vedere la gara. Gianmarco arriverà nella capitale direttamente dalla Polonia e continuerà ad allenarsi in vista del Golden Gala". L’obiettivo per il campione anconetano non può che essere far esultare il tanto pubblico romano, dando continuità al successo polacco. "Deve pensare positivo – conclude Piastrellini – e non pensare a quello che hanno scritto alcuni, che magari in queste ore si stanno già mordendo le dita".