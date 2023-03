"Mamma Virna sarebbe contenta di questo evento"

Sarà proiettato oggi, alle 20, al Ridotto del teatro delle Muse, il docufilm sull’attrice anconetana Virna Lisi. Il titolo è già un programma: ‘Virna Lisi – La donna che rinunciò a Hollywood’.

Un ‘no’ che non le impedì di diventare comunque una diva, benché lei non si sentisse affatto tale. Rinunciò al sogno americano per non trascurare la famiglia, per stare accanto al marito, Franco Pesci, e all’amatissimo figlio, Corrado. E anche perché – a quanto pare – Virna Pieralisi (questo il suo vero cognome) detestava lo ‘star system’ americano. La volevano come Marilyn Monroe, una diva firmata Stati Uniti, ma lei rimase libera e genuina, "una marchigiana di ferro", come ama definirla Corrado: "Sono orgoglioso che il docufilm venga proiettato nella sua Ancona. Io sono per metà anconetano e ne vado fiero. Per mia madre, questa città e le Marche erano tutto. Mamma sarebbe felice di questo evento".

Al docufilm, il figlio di Virna ha collaborato attivamente fornendo materiali, interviste, foto e video.

Ad Ancona, l’arrivo di Corrado è previsto per il tardo pomeriggio di oggi: assisterà alla proiezione della pellicola realizzata da Fabrizio Corallo e chissà, magari passeggerà per le vie di Ancona come fece l’ultima volta con la madre: "Sono venuto nel 2017, in occasione dell’intitolazione del Passetto a mamma. Prima di quell’occasione, ero stato ad Ancona per via di un intervento che avrebbe dovuto subire mio padre, all’ospedale regionale di Torrette. Mamma mi fece visitare la città: mi mostrò la sua casa natale, a Capodimonte, mi parlò del forte che vedeva dalla finestra e mi portò a guardare il mare del Passetto, il suo luogo del cuore".

Qui, Virna amava trascorrere le estati: "Mi raccontava spesso di quando il nonno Dario la portava in barca a pescare, imparò a nuotare sotto quell’enorme scalinata ai piedi del Monumento". Una Virna bambina che correva coi fratelli a pescare cannolicchi e a prendere granchi: nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quella ragazzina dal viso angelico e dagli occhi lucenti sarebbe diventata un domani l’Adriana Balestra di ‘Sapore di mare’: "Ma lo sai che la spinsi io a fare quel film? – ride Corrado –. Lei tornò a casa col copione, ma era un po’ indecisa: da una parte, le piacevano i giovani, era entusiasta di favorire le nuove leve e ammirava molto Steno (il padre di Carlo Vanzina, che diresse ‘Sapore di mare’). Però, era scettica. Io presi il copione, lo lessi e le diedi il colpo di grazia: ‘Ma’, devi farlo, questo film è divertentissimo’, le dissi".

Il resto è storia. Corrado si lascia andare a confidenze private: "Da piccolo ero geloso di mamma, ma poi capii che le persone che la fermavano per strada e che le chiedevano un autografo le volevano bene. Cosa mi manca di più di lei? Beh, tutto quello che manca ai figli quando non hanno più la madre. È stata una mamma meravigliosa, capace di trasmettermi tanti valori. Molto affettuosa e dedita alla famiglia, ma pure rigida e attenta all’educazione del figlio e ai sani principi che mi ha infuso. Mi manca davvero. Per me – sottolinea Corrado – avrebbe fatto qualsiasi cosa e me l’ha dimostrato".

