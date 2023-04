Mammografia, 2mila inviti per screening gratuito

Circa 2mila inviti, rivolti alla popolazione femminile nata nel 1974, sono stati spediti nei giorni scorsi dal Servizio screening oncologici dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona. Con questi primi inviti l’Ast 2 avvia ufficialmente l’estensione della fascia di età per lo screening gratuito mammografico approvato dalla Regione Marche, in linea con il Piano regionale della prevenzione e le nuove linee guida nazionali ed europee. Le direttive regionali prevedono, infatti, l’ampliamento della popolazione sottoposta a screening alle donne nate tra il 1974 e il 1978 (età compresa tra i 45 e i 49 anni) proprio a partire da questo mese. Da settembre del 2023, invece l’ampliamento sarà previsto anche per le nate tra il 1949 ed il 1953 (età compresa tra i 70 e i 74 anni). Le mammografie di screening si effettueranno negli ospedali di Senigallia, Jesi e di Fabriano, all’ospedale di comunità ‘Santa Casa’ di Loreto e al Poliambulatorio 2000 di Ancona. "Un semplice test, non invasivo, come una mammografia – spiega la commissaria dell’Ast 2 Nadia Storti – come anche la ricerca del sangue occulto nelle feci oppure un pap-testHPV-test, potrebbe identificare una lesione in fase iniziale e cambiare radicalmente le possibilità terapeutiche e il decorso di una patologia tumorale".