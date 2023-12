Mammografia? Fine 2025: "E parlano di prevenzione"

"Dovendo programmare una mammografia con ecografia al seno come controllo periodico ho chiamato per tempo il Cup dicendo che avrei accettato una prestazione anche ad autunno o inverno prossimo ma mi sono sentita dire che non c’era nessun posto nemmeno dopo un anno e nemmeno nel 2025 nella mia zona". L’episodio, a quanto pare non isolato, vede protagonista una donna di 42 anni che, come indicato dai medici, dopo i 40 anni si sottopone o meglio si dovrebbe sottoporre a controlli periodici al seno per prevenire l’eventuale insorgenza di tumori. La prevenzione una parola molto pronunciata anche da alcuni politici. "Incredula ho insistito con il Cup, spiegando anche che il precedente controllo dello stesso tipo l’avevo fatto all’ospedale Carlo Urbani e quindi avrei dovuto farlo sempre in quella struttura per una questione di sensibilità diverse delle attrezzature come mi ha riferito il medico. Ma la risposta è stata che al Carlo Urbani non c‘erano proprio disponibilità. ‘Ma nemmeno tra un anno?’ Ho chiesto. ‘No signora proprio il pc non ci dà quella struttura né altre nella sua provincia’. A quel punto non sapendo cosa fare ho chiesto un consiglio e l’operatore mi ha detto di accettare a fine del 2025 a Civitanova e poi magari nel frattempo riprovare. Cioè prenotare una prestazione tra due anni a 70 chilometri da qui per sperare nel frattempo di trovare un posto più vicino sia nel tempo che nello spazio, magari per qualche rinuncia. Incredula ho ringraziato e ho chiuso la conversazione con la consapevolezza che se voglio fare davvero prevenzione me la devo pagare. Perché a quel punto, aprendo il portafogli, l’ospedale Carlo Urbani magicamente compare sullo schermo dell’operatore Cup e anche in tempi più veloci rispetto a quelli di cui necessito".

"Tutti giorni il nostro ufficio – rimarcano dal Tribunale del Malato jesino – è tempestato di segnalazioni e in molti ci dicono che sono costretti a pagarsi la visita o l’accertamento in quanto le date proposte sono assurde. E pensare che solo alcuni mesi fa l’assessore regionale Filippo Saltamartini annunciava con grande enfasi la sua personale lotta alle liste di attesa, assicurando ai pazienti che non avrebbero più dovuto fare lunghi spostamenti per un esame o un accertamento, in quanto le sedi assegnate dal Cup sarebbero rientrate nell’ambito Ast Ancona. Tutto ciò non è avvenuto e ancora una volta dobbiamo prendere atto che le ’promesse’ della Regione sono mancate".

Sa.fe.