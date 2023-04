"Mammografia solo nel 2024 E’ prevenzione?"

"Dovrei effettuare una mammografia: sono settimane che vado al Cup sperando di trovar un posto, ma mi dicono che se ne parla nel 2024 e dovrei comunque andare a Porto San Giorgio e Tolentino. Poi dicono che non facciamo prevenzione, ma già abbiamo paura di scoprire qualcosa di grave, con questa odissea la voglia ce la fanno passare completamente". A protestare è una quarantenne della Vallesina che prima d’ora effettuava i controlli mammari periodici alla clinica privata convenzionata villa Serena. "E’ un’ottima struttura e vi accedevano tante persone da tutta la Vallesina – spiega ancora – ma ora non ci sono più prestazioni convenzionate con il sistema sanitario regionale. Tra l’altro dicono che sarebbe bene da un punto di vista diagnostico effettuare mammografia ed ecografia sempre nello stesso posto: di fatto ti costringono ad andare a pagamento. Eppure l’altro giorno in occasione del 20esimo anniversario di Carlo Urbani sentivo politici locali e nazionali dire che bisogna potenziare la sanità pubblica. Voglio ricordare – aggiunge – che i medici di famiglia consigliano di controllarsi già dai 40 anni. E chi ha un nodulo sospetto può aspettare forse il 2024? Senza parlare del disagio di doversi spostare per decine di chilometri pur avendo un’ottima struttura come l’ospedale Urbani a Jesi".

"Abbiamo adottato la delibera – ha dichiarato nei giorni scorsi l’assessore regionale Filippo Saltamartini – che estende lo screening mammografico dai 45 ai 74 anni come previsto dalle linee guida europee. Questo comporterà un aumento dell’attività potenzialmente pari al 63%: passeremo da 50mila mammografie a 82mila".