Mammuccari e le esperienze di vita

"Sarà capitato anche a voi". E’ l’inizio di una popolare canzone, è una frase ripetuta spesso (la risposta abitualmente è sì). Ma è soprattutto il titolo del nuovo spettacolo di Teo Mammuccari, che andrà in scena domani (ore 21.15) al Cinema Teatro Italia di Numana.

Il popolare showman, che molti ricordano come protagonista alle Iene, sia nelle vesti di inviato che di presentatore, uomo dai mille volti e dalle mille sfaccettature, ha scelto la Riviera del Conero per presentare il suo ultimo lavoro, durante il quale si metterà a nudo portando sul palcoscenico un mix esplosivo fatto di esperienza di vita e maturità artistica. La comicità, cifra del Teo artista ma anche e soprattutto del Teo uomo, è lo strumento che utilizza per esplorare e portare alla luce alcune grandi tematiche del nostro vivere.

Quante volte ci siamo chiesti il motivo che si nasconde dietro alle prove che la vita ci mette di fronte? Questa domanda stimola una riflessione più ampia sulla natura stessa dell’animo umano. Molto spesso la sofferenza, soprattutto interiore, che ci troviamo ad affrontare, in amore, in amicizia, nei rapporti con le altre persone, porta a chiederci: ‘perché capitano tutte a me?’. E dunque sì, ‘Sarà capitato anche a voi’ di sentirvi in una strada senza uscita, di avere la sensazione di navigare senza bussola nel mezzo di una tempesta. Ebbene sì, è capitato e capita a tutti noi, ma quel che dovremmo fare in quei momenti è imparare a spostare il punto di vista. Osservare noi stessi, le nostre sensazioni, i nostri modi di reagire o non reagire a ciò che ci capita.

Attraverso l’ironia e l’umorismo Teo Mammucari ci prende per mano, ci porta a visitare una grande mostra d’arte, fatta di quadri diversi e in cui possiamo riconoscere ciascuno un pezzo di sé, ci accompagna a guardarci da vicino, e così, in un rito collettivo e quasi catartico, potrebbe capitare di uscire dal teatro un poco più consapevoli, un poco più alleggeriti e, perché no, con uno sguardo diverso e più benevolo nei confronti di noi stessi.

Il biglietto unico per lo spettacolo ‘Sarà capitato anche a voi’ ha un costo speciale di 10 euro per incentivare le donazioni a favore della Croce Bianca di Numana. L’obiettivo, infatti, è quello di raccogliere per sostenere le attività della Croce Bianca. All’organizzazione dell’evento ha contribuito la Pro Loco di Numana "Humana Picena".

Per la prenotazione dei biglietti d’ingresso è possibile contattare il numero 3331445056.