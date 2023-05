Manca il personale, Confartigianato si muove

"Le difficoltà del trovare personale non sono nuove e hanno molteplici cause. Per questo Confartigianato da tempo si muove con strumenti mirati alla formazione, all’informazione e far incontrare chi cerca personale e chi è in cerca di un’occupazione". Ad intervenire sulla problematica delle imprese in forte difficoltà a causa della carenza di collaboratori, è Francesca Pretini, Responsabile dell’Area territoriale di Senigallia di Confartigianato. "È necessario – sottolinea Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino – che le persone tornino a dare al lavoro il giusto valore e, come Confartigianato, siamo impegnati in prima linea con i nostri esperti dell’area Lavoro". Per questo sono numerose le iniziative in programma. La prossima è organizzatain collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Senigallia “A. Panzini” e prevede momenti di “matching” per illustrare alle imprese le possibilità offerte dal progetto “Apprendistato di 1° livello”. Il prossimo giovedì 11 maggio, alle 9, presso il ‘Panzini’, si terrà il primo incontro che coinvolgerà anche i consulenti di Anpal Servizi Spa (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro). Il progetto si pone l’obiettivo di avviare percorsi di apprendistato di 1° livello con studenti iscritti al 3° anno, della durata di 3 anni, fino al conseguimento del titolo di studio, per limitare la dispersione scolastica e favorire l’ingresso nel mercato del lavoro.