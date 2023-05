"Manca il verde e va coperta"

Nata brutta, anzi ristrutturata abbrutendola ulteriormente, vuota, spoglia e senza un progetto che ne prevedesse un utilizzo a favore della città, dove invece la bellissima Mater Amabilis da sola non riesce a dare un senso compiuto agli spazi. Eppure è un luogo strategico all’uscita del più grande parcheggio del centro, a pochi passi dalle altre due grandi piazze cittadine. La trasformazione di questo luogo, sicuramente necessaria, non può non prescindere da una visione polifunzionale di luogo di aggregazione e di accoglienza. Riportare il verde su una parte più ampia della piazza, lato opera d’arte, compatibile con la particolare fragilità della superficie che copre il parcheggio, per dare continuità a quello di piazza Stamira e quale misura compensativa del grande traffico che proviene dalla galleria San Martino. È necessario prevedere la copertura di una parte della piazza, in bio edilizia, in modo che lo spazio sottostante possa ospitare manifestazioni, attrezzato con un piccolo palco per la musica, un emiciclo per rappresentazioni teatrali, ma anche un mercato di prodotti artigianali locali, attività di floricoltura, un mercatino di libri permanente.

Riadattare il "casotto", anche quello storico di piazza Stamira, per ospitare un info point a servizio soprattutto degli utenti del parcheggio, nonché un accesso adeguato ad Ancona Sotterranea, l’antico acquedotto. La progettazione, come già fatto in passato senza avere un seguito, affidata ad un concorso di idee tra le varie facoltà di architettura italiane.