Mancano 200 medici: "Il settore più a rischio è quello dell’emergenza. Ci rimettono i pazienti"

Carenze di medici anche nei reparti chiave dell’emergenza, una difficoltà oggettiva per i nuovi arrivati ad occupare stabilmente ruoli operativi nelle strutture pubbliche, i rischi a cui vanno incontro i medici oppressi da turni massacranti. Argomenti di scottante attualità. Ne abbiamo parlato con Daniele Fumelli, segretario Anaao Assomed Marche, il principale sindacato dei medici.

Dottor Fumelli, ritiene che la carenza di medici a livello ospedaliero possa pregiudicare seriamente i servizi, anche quelli più urgenti?

"Stiamo vivendo un periodo di importante carenza di medici che era stata ampiamente preannunciata dal nostro sindacato da dieci anni ma cui nessuno ha voluto porre rimedio; a questo si è aggiunta una crisi di “vocazione” per il servizio sanitario nazionale. Le difficoltà a lavorare in ospedale in situazioni sempre più precarie, ha portato molti colleghi a fare la scelta di andarsene e questa tendenza sta aumentando. Molti servizi si sono progressivamente indeboliti per cercare almeno di garantire le effettive urgenze ma come sappiamo bene anche le urgenze ormai vengono garantite dal SSN ricorrendo a personale esterno: in precedenza le cooperative oggi con i contratti con liberi professionisti. Se venissero a mancare non saremmo già da oggi in grado di garantire un sistema di urgenze come oggi lo conosciamo. Ma il costo economico di questa soluzione è enorme non sostenibile nel lungo periodo, non equo verso i dipendenti"

Quanti medici mancano nella provincia di Ancona?

"Attualmente con questa organizzazione mancano negli ospedali circa 200 medici tra AST, AOUM (Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche) e INRCA. L’aumento tardivo del numero chiuso a medicina e delle borse di studio delle scuole di specialità avrà un effetto tra circa tre anni. In questo momento non ci sono medici che possano rispondere ai concorsi che vengono indetti dalle varie aziende. Oggi non siamo assolutamente in grado di espandere l’offerta dei servizi, non possiamo moltiplicare i pani ed i pesci".

Che cosa si potrebbe fare per sopperire a questa situazione?

"L’organizzazione che conosciamo attualmente e temporaneamente non è sostenibile; mantenere questo sistema vuol dire solo affaticare e demotivare i medici ed aumentare la tendenza all’abbandono del sistema pubblico a favore di condizioni di vita e di lavoro più sostenibili nella sanità privata".

Quali sono i settori ospedalieri maggiormente in difficoltà?

"I settori più in crisi sono quelli dell’emergenza dove i rischi in termini di contenzioso sono più alti, dove il taglio progressivo dei posti letto determina un insostenibile aumento dei tempi di attesa per un ricovero e dove più ci si deve scontrare con l’insoddisfazione dei cittadini per disservizi che non dipendono da chi li eroga. Anche le chirurgie sono in grande difficoltà mentre sono ricercatissime le specialità che si possono spendere in un lavoro ambulatoriale".

E’ vero che i medici di famiglia non fanno filtro, dando di fatto il via libera ai pazienti di recarsi al pronto soccorso in ogni occasione?

"Non sono d’accordo che i medici non facciano filtro, anche la loro qualità di vita è drasticamente peggiorata negli anni: sono pochi, sovraccarichi di lavoro e costantemente raggiungibili dai loro pazienti. La globalizzazione delle informazioni non sempre chiare ha creato nei cittadini ansia crescente, richieste di prestazioni specialistiche sempre più complesse e spesso inopportune alle quali diventa impossibile sottrarsi. Se poi queste richieste non vengono soddisfatte molti bypassano il curante e si recano in ospedale provando a passare per i pronto soccorso".

Parliamo delle aggressioni subite dai medici: ne abbiamo avute anche nei nostri ospedali. Che cosa di potrebbe fare per alleviare questa situazione?

"Le aggressioni ai sanitari hanno un denominatore comune: la distruzione progressiva del welfare state. La politica ha rotto il patto di alleanza presente da decenni tra medici e cittadini riducendo sempre più il ruolo e dell’autonomia dei sanitari: anni di tagli alle risorse, la imposta temporizzazione delle cure che disumanizza il rapporto medico-paziente hanno avuto come unico capro espiatorio il medico che ha contemporaneamente subito l’attacco mediatico costante con i proclami di malasanità, che deve fare fronte a denunce gratuite da parte di associazioni e di avvocati quasi come fossero delle lotterie cui nessuno mette limiti. Di fronte a questa crisi di ruoli e fiducia si vengono a creare in momenti di difficoltà e necessità tensioni e rabbie che si riversano sui sanitari che invece sono, come i pazienti, vittime del sistema".