Mancano autotrasportatori e tecnici specializzati "Ragazzi, lavorare in questi settori è gratificante"

Autotrasportatori e tecnici specializzati nell’autoriparazione. Due figure di cui c’è carenza tanto che la Confartigianato lancia un appello per cercarle. La richiesta arriva dal responsabile del comparto di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino Luca Bocchino che sottolinea come il settore mobilità che conta circa 6mila imprese e 10mila addetti, mai come in questo momento, sia alla ricerca di personale qualificato e non. "Vorremmo far comprendere ai giovani – dice Bocchino – che lavorare in questi settori è diventato altamente gratificante e stimolante. Oggi salire su un autoarticolato e occuparsi di logistica vuol dire avere a che fare con mezzi tecnologici e lavorare in officine con strumentazioni altamente innovative". Un incentivo arriva anche dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: dal 13 febbraio sarà attiva la piattaforma per richiedere il bonus patente per l’autotrasporto riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.