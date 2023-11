"Mancano i vertici delle istituzioni in quella lista"

"Su quella lista di indagati mancano diversi nomi, a partire dai vertici della politica e dirigenziali delle istituzioni. Alla fine sono sempre i sindaci ad andarci di mezzo e loro?". Riccardo Pasqualini, sindaco di Barbara, è arrabbiato, benché sapesse di poter finire nella lista degli indagati per i fatti del 15 settembre 2022. Un atto dovuto, in fondo, che non scalfisce il primo cittadino del piccolo centro della Valle del Misa, ma che per certi versi lo rende dubbioso: "Sono sereno e a posto con la coscienza _ va diretto al punto Pasqualini _, ma ci sono alcuni punti che non mi convincono sull’inchiesta. Oltre ai responsabili politici e amministrativi ai massimi livelli, mi chiedono cosa abbia spinto la procura inquirente a inserire alcuni sindaci in quella lista e altri no. Perché c’è il sottoscritto, sindaco di Barbara, e non il collega di Ostra Vetere, comune confinante e anch’esso colpito dall’alluvione? Perché non ci sono i primi cittadini di Corinaldo, di Senigallia soprattutto? In base a quali calcoli si è deciso di indagare su cinque comuni e non su tutti gli altri? Questa storia, oltre al dolore per le vittime e per le famiglie spezzate e ai danni, mi ha insegnato una cosa. Noi sindaci non siamo protetti, siamo i capri espiatori e su di noi ricadono responsabilità assurde. Il prossimo anno, alla scadenza del mio mandato, di sicuro non presenterò l’eventuale candidatura, ma credo che alla luce di questo provvedimento giudiziario sarà difficile a Barbara trovarne di candidati. Chi si assumerà le beghe che toccano a un sindaco, sotto indagine anche quando non c’è nulla che poteva fare? Ripeto, c’è tanta amarezza per tutte queste cose che ho detto e poi perché non sono stato avvisato prima che la notizia diventasse di pubblico dominio". La rabbia di Pasqualini contro la politica tocca infine un ultimo punto: "In questi 400 giorni dalla tragedia ho sentito tanti proclami, tante cifre sparate, soldi a palate, ma di fatto di risorse per il territorio ne sono arrivate poche. Mi viene da chiedere chi abbia il controllo della cassa" è la conclusione amara del sindaco di Barbara. Solo un dettaglio: i cinque sindaci finiti nella lista degli indagati sono tutti a scadenza elettorale prossima.