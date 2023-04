"Mancano infermieri per le donazioni"

Ben 54 delegati per un totale di 10.800 soci, 23 delegati in rappresentanza di 2.207 soci e 29 i presidenti delle Avis comunali. Questi i numeri dell’assemblea provinciale Avis che si è appena tenuta all’Oratorio della città della carta. Al centro del dibattito i temi caldi: "Personale medicoinfermieristico insufficiente per poter effettuare una raccolta di sangue più intensiva e funzionale sul territorio". Ma anche le "lungaggini burocratiche per abilitare gli aspiranti nuovi donatori e reintegrare i donatori sospesi". Sollevata la necessità di un dipartimento sangue (o di un servizio sangue interdipartimentale) "con autonomia giuridica per gestire il proprio personale e assumere iniziative uniformi su tutto il territorio, poiché attualmente esiste il Dirmt, senza alcun potere, e il servizio centro regionale sangue, con due direttori medici diversi". Problematiche fatte conoscere all’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini presente all’assemblea. "Rendere la nostra associazione sempre più efficiente e protagonista nel settore del volontariato solidale" è l’auspicio del presidente provinciale Romano Zenobi.