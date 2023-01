"Mancano medici di base e pronto soccorso in crisi"

Vertice cittadino sulla sanità, i sindaci dei Comuni della Vallesina chiedono più medici di famiglia, i dirigenti del Carlo Urbani fanno appello agli amministratori locali affinchè invitino i cittadini a evitare accessi impropri al pronto soccorso, in grave carenza di organico e trasformato praticamente in reparto di degenza. E dopo la seduta dell’osservatorio arriva l’annuncio dell’amministrazione comunale: "Si terrà entro metà febbraio il consiglio comunale aperto sulla sanità a cui saranno invitati l’assessore regionale Filippo Saltamartini e il commissario straordinario dell’Ast di Ancona Nadia Storti. Lo convocherà nei prossimi giorni il presidente Luca Polita che mercoledì è intervenuto all’Osservatorio sulla sanità tornato a riunirsi su iniziativa del sindaco Lorenzo Fiordelmondo". I sindaci della Vallesina e i rappresentanti degli operatori della sanità erano stati chiamati come spiegano da piazza Indipendenza "per valutare la loro disponibilità a partecipare a un consiglio dedicato, dove poter illustrare la situazione presente all’Urbani, nei presidi territoriali, nella gestione della medicina generale e della medicina di continuità. Condivisa l’idea di un percorso congiunto, con il pieno coinvolgimento anche della componente socio-assistenziale, per mettere nelle condizioni il Consiglio di assolvere al ruolo di indirizzo".

Intanto tutti i consiglieri di opposizione lamentano il mancato invito all’osservatorio: "L’amministrazione abusa della parola partecipazione ma sempre più spesso nella pratica non la attua". Nel corso dell’incontro i rappresentanti del mondo della sanità, hanno "posto l’accento sulle principali criticità presenti, a partire da quella cronica del personale, la situazione al pronto soccorso, anche in termini di sicurezza degli operatori che qui vi operano – aggiungono -. Dai sindaci della Vallesina è stata rimarcata la difficoltà legata al ridotto numero dei medici di base e del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) accorpato su più Comuni". "Ringrazio tutti i partecipanti - dice il sindaco Fiordelmondo - per gli spunti di riflessione e la disponibilità a condividere questo percorso. Insieme agli altri sindaci abbiamo evidenziato l’importanza di riattivare la conferenza dei sindaci a cui daremo immediato impulso".