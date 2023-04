Mancano medici di famiglia, problemi anche a Passatempo

La carenza di medici di famiglia nella Valmusone è diventato un peso in queste ultime settimane soprattutto. Se ne è parlato l’altra sera in Consiglio comunale a Osimo nell’ambito della mozione che portava la firma dei consiglieri delle Liste civiche Matteo Sabbatini, Lorenzo Bottegoni e Sandro Antonelli, per il mantenimento del presidio dell’ambulatorio di Passatempo. La dottoressa Letizia Trivelli ha deciso di serrare l’ambulatorio mantenendo solo quello centrale di via della Croce rossa. Un fatto che ha messo in subbuglio soprattutto la popolazione anziana della frazione, con gravi difficoltà di spostamento, che rimane di fatto priva del servizio. "Molti medici stanno andando anche in pensione ed è difficile reperirne – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni raccogliendo la preoccupazione legittima dei residenti -. Scriverò una lettera all’Ast perché si faccia carico del problema in qualche modo e poi alla Regione perché apra una Casa della comunità a Osimo dove portare i medici di famiglia". Il consigliere di Pof, il dottor Achille Ginnetti, assieme al civico Stefano Simoncini, ha chiesto al Comune la possibilità di fare un bando e poi di ricordare all’Ast la necessità di riaprire un centro prelievi a Osimo Stazione.