Mancano medici: le emergenze sono a rischio

Due medici del 118 in meno e altri due che se andranno a breve: a rischio riduzione o chiusura parziale la Potes Jesi-Cingoli. Se n’è parlato lunedì pomeriggio all’osservatorio sulla sanità convocato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo con gli operatori sanitari dell’ospedale Carlo Urbani, i medici di famiglia i sindacati e il Tribunale del Malato. Al centro del dibattito le carenze di organico all’ospedale jesino. La maggiore criticità riguarda i medici del 118 a quanto pare difficilmente reperibili. Degli 11 medici in organico alla Potes di Jesi-Cingoli ne sono rimasti 9 a breve, entro due massimo tre mesi, ne andranno via altri due, uno in pensione e l’altro diventerà medico di famiglia.

"Oltre alle varie carenze di organico all’ospedale Carlo Urbani – evidenzia il coordinatore del Tribunale del Malato Pasquale Liguori - abbiamo evidenziato come un’altra spada di Damocle è sulla testa di noi cittadini: quella della carenza dei medici del 118: se non si faranno nuove assunzioni si sarà costretti a dover decidere se tenere aperte tutte le postazioni oggi in essere, mettendo così a serio rischio il fatto di poter garantire l’emergenza sul territorio della Vallesina".

E proprio nelle ultime ore l’Ast Ancona ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di due medici che possano coprire i due posti vacanti (le domande scadono il 15 novembre). Un provvedimento che potrebbe garantire il mantenimento dell’emergenza su tutto il territorio almeno fino a che non ci saranno le altre uscite. Ma le carenze non riguardano solo la Potes 118.

"All’Urbani – aggiunge Liguori - la carenza di personale si fa sentire sempre più e alcune professionalità importanti hanno lasciato o stanno per lasciare la struttura come il primario della Urologia Vicenzo Ferrara e come quello della Reumatologia Walter Grassi, eccellenze della nostra sanità. In Chirurgia e Urologia mancano tre medici, in Cardiologia uno, la Medicina con tutte le difficoltà per la gestione di pazienti con alto carico assistenziale deve sopperire alla carenza di medici di Cingoli. Mancano poi gli anestesisti per i quali è presente un avviso regionale al quale però inspiegabilmente ancora non si attinge. E poi c’è il pronto soccorso dove i pazienti stazionano per giorni sulle barelle, causa difficoltà a ricoverare e dove il Covid ha già fatto sentire la sua presenza: con gli spazi risicati non si riesce ad assicurare locali idonei a garantire comfort e sicurezza a chi vi soggiorna. Ma che fine hanno fatto i 500mila euro per l’ampliamento dei locali?".

Sara Ferreri