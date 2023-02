"Mancano medici, ma non assumete Ora prorogate quei concorsi beffa"

"Chiediamo subito la convocazione di un tavolo con la Regione Marche: la situazione è preoccupante e l’assunzione dei lavoratori idonei tramite concorsi regionali permetterebbe di tamponare quell’emorragia, nota, di professionisti sanitari nel nostro territorio. Così non fosse si creerebbero ulteriori problemi per gli utenti della sanità e per i lavoratori stessi, i quali potrebbero orientare percorsi di vita e professionali altrove. Una diaspora di specialisti? Sì, temiamo anche questo". Sono le parole intrise di preoccupazione di Mauro Giuliani, rappresentante dell’Unione sindacale di base Marche pubblico impiego, pronunciate ieri durante il sit-in antistante Palazzo Leopardi e organizzato in presenza di infermieri, oss e sigle sindacali. Una manifestazione pacifica con la quale sono state chieste "le assunzioni dalle graduatorie, che procedono lentamente o sono del tutto bloccate da mesi".

L’Usb ha incontrato i dirigenti Masera e Giustamondi del Dipartimento Salute della Regione, descrivendo l’urgenza di ottenere lo sblocco e lo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento per assunzioni stabili, di cui la sanità pubblica regionale ha necessità e di non far decadere le graduatorie prossime alla scadenza. Contestualmente è stato chiesto loro di trasmettere al presidente della Regione Francesco Acquaroli e all’assessore alla Salute Filippo Saltamartini di appoggiare l’emendamento per la loro proroga, in discussione in Parlamento. "Abbiamo chiesto inoltre di avviare un tavolo di confronto con Saltamartini – ha aggiunto Giuliani - che oggi (ieri) era a Roma, ci auguriamo per chiedere al Governo la proroga delle graduatorie, per rappresentare compiutamente le nostre ragioni rispetto ai criteri sinora adottati per lo scorrimento delle graduatorie stesse, perché siano resi noti e, in caso, per l’avvio di una revisione dei criteri stessi. Occorre anche un riesame dei piani di fabbisogno del personale 20232025 per le sette Aziende sanitarie regionali, ricorrendo a un piano assunzioni straordinario che permetta di chiamare tutte e tutti gli idonei in attesa di prendere servizio nel servizio sanitario regionale".

Un servizio sanitario regionale a corto di personale, che spesso appalta i servizi a cooperative esterne. "Ed è paradossale – ha aggiunto Mauro Giuliani – che non vengano utilizzate le graduatorie concorsuali già in essere per infermieri, oss e altri professionisti della salute". Al presidio in Regione hanno preso parte una trentina di manifestanti, in prevalenza lavoratori, e così l’Unione sindacale di base ha ringraziato i presenti per aver dato "peso" ad una vertenza che verrà portata avanti fino al raggiungimento degli obiettivi. Che in questo caso sono due: il primo è un tavolo, immediato, con l’Ente regionale; il secondo è la stabilizzazione lavorativa dei professionisti idonei, che invece restano ancora appesi ad un filo.