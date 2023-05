"Mancano operai, manutenzioni a rischio"

Macchina comunale da riorganizzare, la giunta Ghergo a caccia del nuovo dirigente tecnico del Settore Governo del Territorio e intanto l’opposizione va all’attacco. "Comune senza operai e con l’organizzazione dell’ufficio anagrafe ancora rimasta a tempi della pandemia con disagi importanti specie per i più anziani e non solo". La denuncia arriva dall’opposizione. Il consigliere comunale di Fdi, Danilo Silvi, ha protocollato un’interpellanza per sollecitare l’assunzione di operai "vista la carenza, cronica da anni. Il sindaco ha precisato che il Comune ha assunto 22 unità nel 2022 e 12 nel 2023". Ma secondo il consigliere di opposizione "la città soffre l’assenza di qualsiasi manutenzione ordinaria oltre quella straordinaria carente da anni e sono sempre di meno gli operai comunali che possono andare in giro per la città e le frazioni per effettuare piccoli lavori pubblici, di loro competenza, come spesso lamentato anche dai residenti che devono sostituirsi nel fare piccoli lavori di manutenzione delle cose pubbliche".

Per questo ha chiesto al sindaco di sapere "quanti sono gli operai assunti nel 2022 e quest’anno. Quanti operai si prevede di assumere nei prossimi anni e che tipo di lavoro effettuano gli operai attualmente in servizio". La manutenzione è giudicata carente anche nelle frazioni. Proprio nelle ultime ore è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato come dirigente tecnico del Settore Governo del Territorio. Le domande possono essere presentate fino al 22 maggio. Ma al prossimo consiglio comunale si affronterà anche la questione ufficio anagrafe. Il consigliere Silvi ha protocollato una mozione per chiedere di cambiare il modo di prenotazione per i servizi gestiti dall’Anagrafe comunale.

"L’emergenza pandemica non impone più un distanziamento tale da evitare l’affollamento negli uffici – sottolinea il consigliere comunale -. Prenotare una prestazione tramite sito internet o al telefono (dove risponde un centralino automatico) è difficile, specie per gli anziani. Oltretutto ci sono anche, purtroppo, diversi utenti che prenotano online un servizio e poi non si presentano nel giorno e nell’ora stabilita". Per questo Silvi chiede di "riorganizzare il servizio relativo alle prenotazioni all’ufficio Anagrafe con l’installazione di un totem da posizionare all’ingresso della struttura. Questo permetterebbe agli utenti di recarsi in Comune, prendere il proprio numero (relativo al tipo di pratica da effettuare) e fare la fila senza dover prenotare online". "Il totem – suggerisce – potrebbe essere analogo a quello negli sportelli di Poste Italiane".