Mancanza di igiene e lavoro nero: chiusa pizzeria

Hanno capito subito che qualcosa non andava. Nel corso di un’ispezione a una pizzeria di Fabriano, i carabinieri hanno rilevato una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la mancata formazione dei lavoratori, di privacy per l’istallazione di telecamere in violazione delle norme dello Statuto dei lavoratori, e sanitaria per mancanza dei requisiti minimi di igiene dei locali previsti dalle norme. I militari hanno anche accertato la presenza di un lavoratore in nero.

Per le violazioni riscontrate è scattata sia la sospensione dell’attività della pizzeria che una sanzione di oltre 25mila euro. La titolare del locale è stata segnalata alla Procura. L’operazione rientra nella campagna di controlli congiunti da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Fabriano con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ancona.

Il focus principale dell’operazione messa in atto martedì scorso è stato la verifica delle condizioni lavorative e dei requisiti igienico-sanitari degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che avevano evidenziato possibili irregolarità.

Parallelamente, un massiccio dispositivo di controllo del territorio ha affiancato le aliquote di militari specializzati, rastrellando il centro abitato e le frazioni per prevenire e reprimere gli illeciti più diffusi.

Nel corso del controllo alla circolazione stradale un 20enne residente nella provincia di Chieti è stato sanzionato perché trovato alla guida con tasso alcolemico superiore di oltre il doppio la soglia consentita. Non solo: cinque giovani, sorpresi in possesso di cocaina ed hashish per uso personale, sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Ancona. Diversi i controlli ai posti di blocco di automobilisti di passaggio. Il dispositivo attuato, che ha affiancato la consueta attività di controllo del territorio svolta dall’Arma fabrianese, ha confermato l’importanza di approfondire, anche attraverso il contributo dei reparti specializzati dell’Arma, quei settori della società che impattano sulla salute dei consumatori e sulla sicurezza dei lavoratori oltre che aggredire senza sosta il consumo smisurato di alcol e stupefacenti tra i giovani.

Quest’ultima operazione è stata strutturata sul pattugliamento dinamico dei centri urbani e delle aree rurali con insediamenti abitativi e sulla contemporanea attuazione di posti di controllo stradale sulle principali arterie, per individuare la presenza di pregiudicati o di veicoli segnalati come sospetti dalle altre articolazioni territoriali e investigative del Comando Provinciale di Ancona. Sono stati già predisposti altri controlli massicci in vista dell’arrivo dell’estate.