Mancata precedenza e schianto: quattro ragazze ferite in ospedale

Incidente all’incrocio della Cameranense. La Statale 16, già devastata da buche e avvallamenti, torna ad essere teatro di schianti. Stavolta, però, la causa sarebbe da trovare in una mancata precedenza da parte di un’automobilista. È accaduto l’altra notte. Una delle auto coinvolte nel sinistro (il cui bilancio avrebbe potuto essere ben più grave se la velocità delle auto fosse stata sostenuta) non avrebbe rispettato la precedenza andando a sbattere contro un’altra macchina che si trovava in transito e impattando poi su un terzo mezzo, fermo all’incrocio. Cinque le persone coinvolte che sono state soccorse dai sanitari del Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana, accorsa sul posto insieme alle pattuglie della polizia locale del Comando di via dell’Industria, che si sono occupati di tutti i rilievi del caso. L’equipaggio della Cri ha stabilizzato i feriti, portando in ospedale quattro ragazze (tutte 20enni), accompagnate al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette per dolori al collo, alle gambe, alle braccia e alla schiena.

