Mancinelli-Bugaro: c’è il duello in tv. Confronto dopo le frecciate a distanza

Valeria Mancinelli-Giacomo Bugaro, ecco il primo confronto televisivo tra i due politici anconetani con vista sulle Regionali. A più riprese protagonisti, nelle scorse settimane, di accesi scambi di battute a distanza, l’ex sindaca di Ancona e candidata al Consiglio regionale nelle fila del Partito Democratico e il candidato nella lista di Fratelli d’Italia saranno ospiti dell’emittente televisiva èTV Marche, nell’ambito della trasmissione Buongiorno èTV. L’appuntamento, in diretta, è programmato per lunedì mattina a partire dalle 7.30. I due saranno intervistati dal giornalista Maurizio Socci. Tanto da Mancinelli (già all’inizio del mese di luglio, nel giorno della sua presentazione al Passetto, lanciando il guanto di sfida per un faccia a faccia su Ancona), quanto da Bugaro (sull’Area marina protetta, quando chiamato in causa da Andrea Nobili, altro candidato alle elezioni ma con Alleanza Verdi Sinistra) avevano lasciato intendere la volontà di confrontarsi pubblicamente su temi e proposte per la regione. E quel momento è arrivato. Ad annunciarlo, con un post sui social, lo stesso Bugaro che ha parlato di "un’occasione importante per presentare idee, progetti e visione per il futuro delle Marche, in un dibattito pubblico e diretto".