Mancinelli fa il pieno e vede il Consiglio: "Matteo vero leader"

"Sono onorata di aver fatto parte di questa coalizione e ringrazio principalmente Matteo (Ricci, ndr) per avermi voluto con sè nella sua squadra. Il mio risultato? Aspettiamo". È sera quando contattiamo al telefono Valeria Mancinelli e lo spoglio ancora in corso. Ormai il risultato principale è stato decretato da circa tre ore, il centrodestra ha vinto nettamente e Francesco Acquaroli resterà in carica come governatore delle Marche.

Una delle poche voci fuori dal coro a livello di risultati di lista è proprio quello rappresentato dall’ex sindaca di Ancona, nettamente prima nel Pd e non solo (con meno di cento sezioni da scrutinare aveva più voti di Marco Ausili e Giacomo Bugaro, ai primi due posti ad Ancona e Provincia per Fratelli d’Italia). La sua è una difesa a spada tratta di quanto fatto dal candidato presidente di centrosinistra: "Resto convinta che nella situazione data, dalla quale si partiva, Matteo Ricci sia stato in grado di realizzare più di un mezzo miracolo che sarebbe diventato totale qualora il centrosinistra avesse vinto. Il fatto di essere stato in grado di costruire questa alleanza – spiega Valeria Mancinelli – ha rappresentato un risultato molto importante. Mettere in piedi tutto questo percorso e arrivare dove siamo arrivati, nonostante le diverse fragilità della coalizione e non solo quello, non era facile, glielo assicuro. Non finirò mai di ringraziarlo. Matteo Ricci è un leader vero, uno che non si spaventa e non si tira indietro. Poteva tranquillamente restare al suo posto, comodo come in poltrona (a Bruxelles nel Parlamento Europeo, ndr) e invece si è messo in gioco per una buona causa. La sconfitta la si condivide tutti insieme, è nei momenti difficili che si inizia a crescere".

Alla fine riusciamo a tirarle fuori un breve commento sul suo risultato personale: "Sta andando bene, ma per le analisi politiche del voto bisognerà attendere i prossimi giorni". In realtà le cose ieri sono andate più che bene per la Mancinelli. A una manciata di sezioni ancora da scrutinare, attorno alle nove e mezza, il suo bottino sfiorava le 7.500 preferenze. Un risultato che la porterà quasi certamente all’interno del prossimo consiglio regionale tra le fila del Partito Democratico. Un risultato che la rimette in pista dopo il doppio mandato di sindaco di Ancona fino a metà 2023. Un successo che farà rumore anche all’interno dello stesso Partito Democratico.

Pierfrancesco Curzi