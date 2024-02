Mancini, relax in città dopo la Coppa d’Asia

Il "Mancio" torna in Italia e il relax è sulla spiaggia di velluto. Giovedì nonostante il sole e le temperature primaverili, non è arrivato in città, come di suo solito, in bicicletta, ma ha scelto l’auto per poi godersi un aperitivo tra i locali del Foro Annonario. Dopo la sconfitta con la Corea del Sud ai rigori ai 16mi di Coppa d’Asia a Doha, il Mancio si è rifugiato nella sua Jesi, lontano da polemiche e media, ma non è riuscito a rinunciare a fare un salto in città. Che la presenza dell’ex Ct della Nazionale italiana a Senigallia sia sempre più frequente è ormai evidente e, rientrato da pochi giorni, è venuto in quello che sembra ormai essere uno dei suoi posti preferiti: il Foro Annonario.

È qui che l’allenatore dell’Arabia Saudita ama gustarsi un aperitivo, nei locali del Caffè Ghinelli, mentre per la colazione predilige il Caffè Saffi o Scalozero, dove però è più difficile riconoscerlo perché indossa spesso il casco da ciclista. Ma tra i sui locali preferiti in città c’è anche il ‘Ristorante Da Seta’, dov’è di casa la cucina tradizionale e dove come lui, molti vip amano gustare piatti marchigiani cucinati come una volta.

"Sono davvero grato ai nostri giocatori coraggiosi che hanno mostrato resilienza e carattere in una partita molto dura a cui hanno dato tutto. Un enorme ringraziamento ai nostri fan che hanno creato un’atmosfera fantastica. Abbiamo lavorato duro per arrivare lontano in questo torneo, ma non siamo stati all’altezza. Con il vostro sostegno e la vostra fiducia continuiamo a costruire il futuro del calcio saudita" questo l’ultimo post Instagram di Mancini datato 31 gennaio. Un post che fa presagire un futuro lontano dalle Marche, dove però torna ogni volta che può.

Tra i luoghi del cuore del Mancio c’è sicuramente la spiaggia di velluto dove giovedì è tornato, giacca blù e jeans, passando inosservato tra le persone che passeggiavano per le vie del centro storico, godendosi una giornata dal clima primaverile. Ma Roberto Mancini non è l’unico vip per le vie del centro di velluto, c’è anche Marco Bocci, in città per girare la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’ che ieri è stato avvistato lungo il Corso 2 Giugno. Un soggiorno lungo quello di Bocci che terminerà le registrazioni a giugno. Intanto c’è attesa anche per Lorella Cuccarini, che arriverà per l’allestimento di ‘Aggiungi un posto a tavola’.