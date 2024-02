Mancini, sollievo Vigor. È già tornato ad allenarsi

Ricaricare le batterie è indispensabile, ma vietato rilassarsi. Il turno di riposo della serie D si è rivelato prezioso per mister Clementi e la squadra. Un’opportunità per recuperare gli infortunati e preparare al meglio una delle sfide più attese e difficili della stagione, la gara contro il Campobasso, che si giocherà tra una settimana al "Bianchelli". In questi giorni è arrivata una notizia rincuorante: l’infortunio di Lorenzo Mancini è meno grave del previsto. A L’Aquila il centrocampista di Ostra Vetere è uscito malconcio e inizialmente si era temuta la rottura del tendine di Achille. Per fortuna, dopo alcuni giorni di apprensione, è stato scongiurato l’epilogo peggiore. La squadra si è allenata, sotto l’attenta regia di mister Clementi e del vice Giulietti, anche sabato mattina. Tanti sorrisi e buonumore in attesa di aprire la settimana del big match contro la corazzata molisana. Mancini ha lavorato a parte, vederlo all’opera seppur in condizioni non ottimali ha rasserenato l’allenatore di Senigallia. È rimasto a bordo campo invece Mateo Scheffer, che non ha ancora smaltito il fastidio alla caviglia. L’osteopata della società Mattia Ferretti ha però rassicurato tutti dicendo che alla ripresa degli allenamenti sarà regolarmente in campo con i compagni. Un altro aspetto più che positivo riguarda Capezzani. L’ex centrocampista dell’Alma si è allenato con grande impegno e intensità, sembrerebbe che il peggio sia alle spalle. Il rientro di Capezzani regalerebbe a Clementi la possibilità di sperimentare nuove soluzioni tattiche vista la versatilità del ragazzo. Molto positivo anche Antonio Broso, che ha avuto la possibilità di rifiatare, complice il rientro di Denis Pesaresi. Il pieno recupero di un attaccante così esperto, spesso decisivo nonostante gli acciacchi fisici, sarà fondamentale nell’ultima parte di stagione. E a proposito di Pesaresi, il capitano è tornato a disposizione sfruttando questi giorni di allenamento per trovare la forma migliore. "Sono rimasto lontano dal campo per qualche settimana e ovviamente ho bisogno di mettere minuti nelle gambe – dice –. Spero di ritrovare il ritmo giusto, domenica voglio essere pronto, ci aspetta una gara molto impegnativa. In questi giorni abbiamo pensato a noi e recuperato le forze, specie quelle mentali. È un campionato molto dispendioso e un piccolo stop non può che farci bene. E ora dobbiamo concentrarci sul Campobasso, come ho detto sarà una sfida durissima, conosciamo bene il loro potenziale e non vogliamo sbagliare".

Nicolò Scoccherà