Mancino: "All’Ancona non si può dire di no"

E’ arrivato lo scorso 10 agosto a sostituire Piscitella, che a sua volta era stato chiamato dopo l’infortunio a Teraschi. Gaetano Mancino, esterno d’attacco salernitano classe 2001, nella passata stagione ha giocato nella Sarnese, in precedenza Nocerina, Gallipoli, Roma City e Vibonese, ma anche giovanili del Benevento. Sarà lui, sulla sinistra dell’attacco, l’alternativa a Cericola, pronto con la sua rapidità e le sue giocate a saltare l’uomo, creare superiorità e difficoltà all’avversario. In biancorosso da poco più di dieci giorni, Mancino racconta che quando la società lo ha chiamato non ha esitato: "Appena ho saputo che mi cercava l’Ancona ho accettato subito, per la piazza, per le ambizioni della società. L’Ancona è l’Ancona, non potevo certo dire di no". E’ arrivato nel giorno dell’amichevole di Sarnano contro l’Albalonga, e in questo periodo s’è subito amalgamato con i compagni, mostrando già una buona forma, perché si stava "allenando insieme a un preparatore atletico, in attesa di una squadra". E’ già al pari dei compagni, insomma, sta bene, lavora in gruppo, e l’intesa cresce con il passare dei giorni. Un attaccante che può puntare alla porta o sfornare assist, indifferentemente: "Mi piacciono entrambe le cose, ho anche un bel tiro, mi piace saltare l’uomo e puntare alla porta".

Il tutto, naturalmente, seguendo le indicazioni del mister, anche quelle in fase difensiva. Dopo un anno difficile, per Gaetano Mancino la maglia dell’Ancona coincide anche con una scommessa: "L’anno scorso ho avuto un piccolo infortunio che mi ha penalizzato. Quest’anno voglio riscattarmi e fare del mio meglio, per la squadra, per la società e anche per me stesso". La squadra gli piace e la ritiene assolutamente competitiva: "Faremo sicuramente del nostro meglio per finire il più in alto possibile. Siamo una squadra forte, possiamo puntare in alto". Obiettivi di società, di squadra, e personali: "Voglio fare il meglio possibile, proprio come la squadra e insieme alla stessa. Voglio tornare ai miei livelli migliori dopo un anno difficile. E fare più gol possibili. Ce la metterò tutta". Magari ispirandosi al suo idolo calcistico: "Francesco Totti, mi piaceva tantissimo, da piccolo ero un suo grande fan". Grazie alle sue caratteristiche e alla sua rapidità, per la squadra e con la squadra. Di cui conosceva già sia mister Agenore Maurizi sia il suo secondo Arena, dai tempi del Roma City, ma anche Gelonese, con cui ha giocato, e Sparandeo, da quando militava nelle giovanili a Benevento. Sul fronte squadra, intanto, si registra il rientro in gruppo del difensore Luca Sparandeo, mentre ieri ha lavorato a parte il centrocampista Matteo Gerbaudo. Ancora out Andrea Giordani che prosegue i trattamenti per tornare presto in piena forma. Gli allenamenti proseguiranno oggi e domani a Collemarino, poi il test di Chieti domenica alle 16, ultima amichevole prima del debutto di Coppa fissato contro il Castelfidardo domenica 31 agosto alle ore 20,30 allo Stadio Del Conero. Ieri, intanto, la società ha espresso "la propria vicinanza ad Alessio Abram, responsabile tecnico della società Ancona Women Respect nostra affiliata, coinvolto in un incidente con il pulmino societario". Per fortuna l’accaduto non ha comportato conseguenze fisiche significative per nessuno. Sul fronte abbonamenti la campagna, cominciata appena una settimana fa, comincia a dare i suoi frutti: le sottoscrizioni a ieri hanno superato quota duecento.

Giuseppe Poli