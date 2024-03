Manetti presidente: arrivano gli stipendi

La presidente di Moncaro Donatella Manetti, fresca di insediamento, ha iniziato ieri gli incontri istituzionali, ricevendo la visita del responsabile della Flai Cgil territoriale Paolo Grossi. Nel colloquio tra i vertici aziendali e il sindacato, la presidente di Moncaro ha espresso "la più sincera gratitudine al responsabile della Flai Cgil territoriale per il sostegno da sempre dimostrato, in rappresentanza dei lavoratori e oggi confermato". Proprio ieri sono stati versati parte degli stipendi arretrati ai 60 lavoratori a tutela dei quali il sindacato ha portato avanti un confronto serrato. "Moncaro, a oggi, conta 60 dipendenti impegnati nell’attività produttiva - ha spiegato Donatella Manetti -. I dati di bilancio approvati dall’assemblea del 13 gennaio 2024 presentano dati positivi: con 33 milioni di fatturato, 39 milioni di euro di valore della produzione; 4,2 milioni di Ebitda e una posizione finanziaria netta pari a 19 milioni. I mercati continuano a dar ragione ai prodotti Moncaro con ordinativi in aumento del 10%". La presidente Manetti e il vice presidente Lorenzo Gobbi hanno inoltre avviato in questi giorni alcune iniziative per rinvigorire il dialogo con i soci, oltre che con clienti e fornitori, "da sempre vicini alla Moncaro, supportati da un consiglio d’amministrazione compatto e coeso".