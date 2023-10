Manganello nell'auto a Senigallia: denunciato dai Carabinieri

Controlli intensificati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Senigallia con particolare attenzione al contrasto dell’abuso di alcol, all’uso di droghe e alle violazioni al codice della strada. A seguito di questi controlli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile venerdì sera hanno sorpreso a guidare in stato di ebbrezza un 30enne residente a Senigallia, che controllato a bordo della sua auto, presentava evidenti sintomi legati all’assunzione di alcool. Sottoposto a test etilometrico è emerso che il 30enne aveva un tasso alcolico di 1,80 gL. Per lui è scattata la denuncia con ritiro della patente.

Un altro automobilista, un 40enne residente in provincia, durante il controllo stradale è stato travato in possesso di un manganello nascosto nel bagagliaio dell’auto. Per lui è scatta la denuncia alla Procura di Ancona per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Non è sfuggivo, poi, ai militari il gesto di un altro giovane del posto che è stato sorpreso dai carabinieri dopo aver ceduto alcuni flaconi di metadone. Immediatamente è stato fermato e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Infine, un 20enne della provincia di Potenza, è stato denunciato perché pur essendo destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia è stato rintracciato in città.