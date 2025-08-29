Mangani sfida l’ex sindaca Mancinelli

Maledetti Beach Boys
CronacaMangani sfida l’ex sindaca Mancinelli
29 ago 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cronaca
Lidia Mangani, candidata per il Pci alle prossime elezioni regionali, lancia un guanto di sfida diretto a Valeria Mancinelli (Pd),...

Lidia Mangani, candidata per il Pci alle prossime elezioni regionali, lancia un guanto di sfida diretto a Valeria Mancinelli (Pd), ex sindaca anconetana dal 2013 al 2023 e anche lei candidata alle regionali: "Mancinelli — scrive Mangani in una nota — sostiene che con lei in Regione molti problemi si risolverebbero di colpo. Ma il punto non è essere decisionisti, bensì saper prendere le decisioni giuste. E lei, in 10 anni di governo ad Ancona, spesso non lo ha fatto".

Mangani entra nel merito, a partire dal porto: "Il Piano regolatore è ancora fermo al Ministero dell’Ambiente per verifiche sull’impatto della frana — aggiunge — È un problema concreto: la Mancinelli intende affrontarlo o preferisce ignorarlo?".

Critiche anche sul terminal crocieristico al Molo Clementino: "A suo tempo furono richieste valutazioni ambientali e una consultazione pubblica. Mancinelli, nel suo entusiasmo per le grandi navi, snobbò tutto, trascurando i rischi per spazi, traffico, salute e sicurezza".

Sul fronte sanità, Mangani ricorda che "i tagli e le chiusure di reparti hanno radici nei governi regionali a guida PD, con Ceriscioli in testa: Acquaroli non ha fatto altro che proseguire".

La candidata chiude con un appello diretto: "Se davvero vuole il confronto, la Mancinelli abbia il coraggio di farlo con una comunista. Io sono pronta".

