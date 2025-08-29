Mangani sfida l’ex sindaca Mancinelli

Lidia Mangani, candidata per il Pci alle prossime elezioni regionali, lancia un guanto di sfida diretto a Valeria Mancinelli (Pd), ex sindaca anconetana dal 2013 al 2023 e anche lei candidata alle regionali: "Mancinelli — scrive Mangani in una nota — sostiene che con lei in Regione molti problemi si risolverebbero di colpo. Ma il punto non è essere decisionisti, bensì saper prendere le decisioni giuste. E lei, in 10 anni di governo ad Ancona, spesso non lo ha fatto".

Mangani entra nel merito, a partire dal porto: "Il Piano regolatore è ancora fermo al Ministero dell’Ambiente per verifiche sull’impatto della frana — aggiunge — È un problema concreto: la Mancinelli intende affrontarlo o preferisce ignorarlo?".

Critiche anche sul terminal crocieristico al Molo Clementino: "A suo tempo furono richieste valutazioni ambientali e una consultazione pubblica. Mancinelli, nel suo entusiasmo per le grandi navi, snobbò tutto, trascurando i rischi per spazi, traffico, salute e sicurezza".

Sul fronte sanità, Mangani ricorda che "i tagli e le chiusure di reparti hanno radici nei governi regionali a guida PD, con Ceriscioli in testa: Acquaroli non ha fatto altro che proseguire".

La candidata chiude con un appello diretto: "Se davvero vuole il confronto, la Mancinelli abbia il coraggio di farlo con una comunista. Io sono pronta".