Mangia del sushi e dopo pranzo ha un malore. Ma viene esclusa l’intossicazione alimentare

Mangia il sushi e dopo pranzo si sente male fino a svenire. E’ successo il primo maggio ad una militare donna di 23 anni, in servizio alla Capitaneria di Porto. Aveva mangiato del pesce crudo insieme al fidanzato e tornata al lavoro aveva iniziato ad accusare degli strani mal di pancia. Un dolore acuto che l’ha portata a sudare freddo e poi a svenire. E’ stato chiamato il 112 e una ambulanza della Croce Gialla è arrivata in porto e ha portato la 23enne all’ospedale di Torrette. Qui è stata visitata e le sue condizioni sono via via migliorate. E’ stata esclusa una intossicazione alimentare da cibo crudo anche perché il fidanzato non ha avuto nessuna conseguenza. Il malore con abbassamento di pressione è stato solo passeggero.