Mangia e non paga nel ristorante: conto da 100 euro

Consuma un pasto in un ristorante ma al momento di pagare il conto afferma di non avere soldi. E’ quanto successo nelle scorse ore in un locale di via Flaminia. A finire nei guai un 33enne straniero. L’uomo, dopo aver finito di mangiare, si è avvicinato ad un cameriere dicendo di non avere gli oltre 100 euro che avrebbe dovuto saldare in cassa. Il proprietario del locale, visto anche lo stato di alterazione del cliente, è stato costretto a contattare la polizia. Il 33enne aveva a suo carico un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso circa due settimane fa dal questore di Messina ed al quale non aveva ottemperato. Per questo è stato denunciato e dovrà rispondere di insolvenza fraudolenta e per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.