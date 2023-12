"Mangiafuoco c’è ancora e muove i fili"

"Le vie del rock sono infinite". Parola di Edoardo Bennato, che domani sera (ore 21) arriverà al Teatro delle Muse di Ancona con il suo tour, per la gioia di almeno tre generazioni di fan, cresciuti con le sue ‘canzonette’, che tanto canzonette non sono.

Bennato, le vie del rock dunque portano anche a teatro, forse non il suo ambiente naturale. Cambia qualcosa?

"In questo caso direi che il teatro è la location ideale per fare un tipo di rock come quello che faccio io. E mi spiego: il contatto con il pubblico, lo scambio di emozioni è molto più ‘ravvicinato’ rispetto ad un palasport, un’arena o uno stadio".

Quali album ha privilegiato nella scelta della scaletta? Forse gli amatissimi concept ‘Burattino senza fili’ e ‘Sono solo canzonette’?

"Ho la fortuna di avere tante ‘canzonette’ che le persone amano e in ogni caso sarà un concerto ad alto contenuto Rock & Blues".

‘Cederà’ alle eventuali richieste del pubblico, che certe canzoni vuole assolutamente ascoltarle, o magari farà qualche brano che ha eseguito poche volte dal vivo?

"Senza entrare nel dettaglio della scaletta, che pure molte volte cambio all’ultimo momento, c’è comunque una sorta di fil rouge, un percorso logico tra le canzoni, sia quelle della prima ora che quelle ultime".

I suoi testi, in particolare negli anni ‘70, hanno segnato un’epoca. Il suo messaggio fatto di libertà, anticonformismo, di critica al potere, alla guerra, a una società dominata dall’ipocrisia e dal mercato sembra più attuale che mai. Si sente un po’ ‘profeta’?

"Certamente non sono un profeta, mi limito a osservare paradossi, luoghi comuni e schizofrenie del mondo che ci circonda".

L’Italia continua a essere il Paese dei gatti e delle volpi, dei dotti, medici e sapienti? Hanno vinto loro, alla fine?

"Dipende da noi... noi inteso come collettività pensante e che s’impegna a costruire il proprio futuro. Possiamo osservare che mangiafuoco muove ancora i fili, gatti e volpi sono sempre pronti a creare nuovi idoli, di grilli parlanti e sparlanti questa Italia sempre più ‘collodiana’ ne produce abbastanza, e intanto la fata, metafora della condizione femminile, se la passa sempre peggio...".

Fino a quando imbraccerà la chitarra e farà rock and roll?

"Una volta Fabrizio De André, di cui ero grande amico, mi disse: Edoardo quando avrai la sensazione di non avere più niente da dire, smetti. Ero e sono pienamente d’accordo con lui. Ma poiché le vie del rock sono infinite, per ora ho ancora qualcosa da dire".

Raimondo Montesi