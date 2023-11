"Mangialardi chieda scusa, serve decenza"

Si accendono i toni dello scontro politico sulla vicenda della riqualificazione dell’ex Arena Italia, avvenuta nel 2019 ma che, denuncia oggi l’Amministrazione Olivetti, manca ancora del completamento di una variante urbanistica senza la quale il condominio privato risulta non avere l’agibilità.

"Le opere pubbliche realizzate vennero fatte in difformità di legge e questo impedì alla ditta di procedere con la comunicazione di fine lavori e quindi con la cessione dell’area al Comune, necessari per l’agibilità dei singoli appartamenti - afferma il sindaco Olivetti rivolgendosi a Mangialardi, allora sindaco -. Un minimo di decenza le avrebbe dovuto consigliare di chiedere scusa alla cittadinanza e ai residenti. Avrebbe dovuto presentare una istanza per sanare le variazioni delle opere di urbanizzazione rispetto a quelle autorizzate dalla sua Giunta nel gennaio 2017. Falsa anche la scusa che lo scoppio della pandemia ha ritardato l’avanzamento della pratica. Dal 1 gennaio al 5 ottobre 2020 la Giunta Mangialardi approvò 170 delibere, di cui oltre una ventina di natura urbanistica. E’ evidente che se in quel momento, caratterizzato dalla campagna elettorale, la ditta costruttrice avesse presentato una pratica in sanatoria tutti si sarebbero accorti della difformità, nonché del fatto che lei e i suoi assessori e consiglieri avevate inaugurato un’opera illegittima e sarebbe scoppiato lo scandalo".

Olivetti prosegue aggiungendo che dopo l’esito delle elezioni 2020 la Ditta costruttrice non depositò alcuna variante in sanatoria, cosa avvenuta solo qualche mese fa. Circa il terrorismo psicologico sui residenti dell’ex Arena Italia, che sarebbero esclusi dai risarcimenti dell’alluvione, il primo cittadino sottolinea di aver ritenuto opportuno "come dovere avvertire coloro che avevano acquistato gli immobili che stanno occupando appartamenti ancora non dotati di agibilità a causa di queste difformità".

"Per quanto mi riguarda, se da un lato le confermo, che non ho alcun conflitto di interesse in nessuna pratica comunale, avendo già prima dell’assunzione del mio incarico rinunciato a qualsiasi incarico che potesse essere solo lontanamente definito tale, che non ho più intenzione di sopportare i suoi attacchi diffamatori e calunniosi". "Se l’avvocato Olivetti, già sindaco di Ostra, crede di intimidirmi con la sua minaccia di portarmi in tribunale sbaglia di grosso, si sbrighi piuttosto ad approvare la variante" la nuova replica di Mangialardi.

Giulia Mancinelli