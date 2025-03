Mangialardi e Baldelli: volano bordate

Il consigliere regionale Maurizio Mangialardi, Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche punta il dito sui ritardi dei lavori del nuovo polo ospedaliero: "L’iter è fermo alla fase di progettazione e ha già subito modifiche peggiorative: non ci sarà infatti spazio per la sede del 118. Stando ai dati Open PNRR, a partire dall’inizio della procedura 3 anni fa sono stati effettuati pagamenti pari al 3,35% del finanziamento Pnrr complessivo. Peccato che sia trascorso già il 70% del tempo a disposizione. Il tempo stringe e risulta davvero difficile immaginare che con la lentezza dimostrata fino ad oggi, in poco più di un anno si riuscirà ad affidare, effettuare e rendicontare i lavori dopo che in 3 anni non si è riusciti nemmeno a ultimare la progettazione e le cose non vanno meglio per le Case di Comunità. Sempre per restare sul territorio della Valle del Misa è in gravissimo ritardo anche la realizzazione della Casa di Comunità hub di Corinaldo". Mangialardi attacca l’assessore regionale Francesco Baldelli: "Stando agli annunci, l’assessore Baldelli ha già inaugurato la palazzina dell’emergenza-urgenza di Senigallia: invece di usare le forbici per tagliare il nastro, però, ha usato la motosega per tagliare i pini". L’Assessore respinge le accuse al mittente : "Noi costruiamo loro chiudevano – chiosa l’assessore -. Passi la confusione sulle procedure amministrative che evidentemente conosce poco, ma almeno ci saremmo aspettati un po’ di pudore da chi, da sindaco, ha sacrificato la propria città accettando supinamente il destino di chiusura dell’ospedale Principe di Piemonte, immolato alla follia degli ospedali unici targati Pd. A differenza delle distorsioni della realtà di Mangialardi, l’iter di realizzazione del nuovo Polo delle Emergenze Urgenze è già avviato: non soltanto la progettazione si è conclusa, ma come lui stesso afferma – contraddicendosi suo malgrado – il cantiere è già partito con gli interventi preparatori del sito. Il Comune ha già fissato per i prossimi giorni la Conferenza di Servizi per il rilascio del titolo unico a costruire ".