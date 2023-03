Mangialardi rieletto capogruppo Pd in Regione

Durante la riunione preconsiliare del gruppo assembleare del Partito Democratico, alla presenza come invitata permanente della segretaria regionale Chantal Bomprezzi, Maurizio Mangialardi, al fine di rafforzare l’unità e la collaborazione tra i nuovi organi dirigenti del Partito e la sua rappresentanza istituzionale in Consiglio regionale, ha rimesso il mandato ai colleghi chiedendo di verificare la fiducia sul proprio ruolo di capogruppo. Fiducia che è stata ribadita, come da regolamento, dal voto della maggioranza dei consiglieri, con 6 favorevoli e 2 contrari.