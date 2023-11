Mangialardi-Ruggeri: "Caos Sanzio, colpa delle scelte del centrodestra"

"Non sapendo più come giustificare il disastro compiuto da Atim, l’assessore Brandoni prova a rovesciare il tavolo attaccando le precedenti gestioni del centrosinistra. Peccato che il suo tentativo sia un’imbarazzante arrampicata sugli specchi". Il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi torna ad accusare l’assessore ai Trasporti Goffredo Brandoni, dopo l’ennesimo scontro di lunedì in Consiglio per la cancellazione dei voli internazionali dal Sanzio da parte di Aeroitalia, che a sua volta accusa l’Agenzia per il turismo di non aver rispettato un accordo da 750mila euro. "Brandoni non solo dimentica che nel 2020 l’attuale maggioranza ha ereditato dal centrosinistra una società completamente risanata sotto l’aspetto economico e finanziaria, ma fa finta di non sapere che il centrodestra è al governo delle Marche da ormai oltre tre anni", ha aggiunto Mangialardi, puntando il dito sul governatore Francesco Acquaroli (il Pd gli ha chiesto di cedere la delega al Turismo, ndr) e sull’Atim (definito "un carrozzone politico"). Nuovo attacco anche dalla capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri: "Brandoni farebbe bene a far luce sul presente senza trincerarsi dietro a fantomatiche clausole di riservatezza. Fornisca ai consiglieri regionali, e non solo a me che ho fatto formale accesso agli atti, il "fantomatico" contratto sottoscritto il 31 luglio tra Atim e Aeroitalia. Solo allora sapremo se è stato rispettato il regolamento europeo sugli aiuti di Stato o meno", ha detto.

È intervenuto anche il dem Antonio Mastrovincenzo, che già il 31 ottobre aveva richiesto un accesso agli atti e una copia dello schema di contratto tra Atim e Aeroitalia per le rotte internazionali. "Nella risposta il direttore di dipartimento mi ha comunicato che alla sua struttura ‘non risultano atti in riferimento all’istanza’", ha spiegato. L’Atim, invece, "mi scrive ‘che non è stato stipulato alcun contratto relativo alle tratte aeree Barcellona, Bucarest e Vienna, né di alcuna altra destinazione’. Mentre due giorni fa Brandoni in aula ha dichiarato che ‘esiste un contratto tra Atim e Aeroitalia, con termine dal primo dicembre 2023, a fronte del quale non c’è stata alcuna corresponsione di somme di denaro pubblico e senza alcun tipo di connessione con i voli operati da Aeroitalia sull’aeroporto di Ancona, su rotte nazionali e internazionali’. Per Mastrovincenzo, "tutti giocano sulle parole per nascondere fatti ed atti".