Mangialardi vittima di fotomontaggio choc

Sul profilo Facebook di Silvano Cingolani Frulla, componente del Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia, è comparso, poi subito rimosso, un post con un fotomontaggio che ritraeva l’ex sindaco di Senigallia e ora consigliere regionale Maurizio Mangialardi vicino ad un escremento. "Non esiste più lo scontro politico leale e costruttivo" il commento al post di una senigalliese. Un fotomontaggio diffuso, anche se per breve tempo, sui social che è diventato un caso. Sui fatti è intervenuto la sezione locale del Pd: "Le parole e le azioni qualificano le persone, e quando queste persone sono esponenti di una parte politica o di un comitato che "dovrebbe" tutelare e difendere un bene comune, finiscono per attribuire la stessa qualifica alla parte che rappresentano. La destra usa espressioni di facile effetto, che attirano like e condivisioni sui social, per avviare un processo di progressiva banalizzazione del linguaggio politico – si legge nel comunicato - È lo storytelling della destra populista che ha rinunciato ad argomentare e ad approfondire, e nella comunicazione privilegia la superficialità, la leggerezza, perfino la volgarità. Il post volgare e disgustoso pubblicato da un esponente della destra senigalliese, presidente del comitato espressione del sindaco di Senigallia, dimostra la pochezza e la volgarità verso cui si vuole spingere il confronto politico e sociale. Trasuda odio, non distanze politiche". Sull’accaduto è intervenuto anche il consigliere regionale e capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi: "Questi sono i modi utilizzati per fare politica da certi personaggi senigalliesi. Non personaggi qualunque, ma figure che per molto tempo hanno condotto legittimamente battaglie contro di me e al fianco di coloro che oggi siedono ai vertici dell’Amministrazione comunale. Io non mi sono mai tirato indietro di fronte allo scontro politico, anche quello più duro. Tuttavia, non mi sono mai permesso di scadere in simili volgarità e ho sempre preteso dai miei alleati e dai miei collaboratori totale rispetto nei confronti degli avversari. Probabilmente per altri non è così, ma ciascuno ha il suo stile – spiega l’ex sindaco di Senigallia - Ringrazio i tantissimi amici, compresi alcuni di parte politica avversa, che in queste ore mi stanno inviando messaggi di solidarietà e indignazione. A quanti, non pochi per la verità, mi hanno chiesto di querelare l’autore del post, voglio dire che non è mia intenzione adire alle vie legali. Mi sembra già sufficiente la punizione che questo individuo si è inflitto da sé mostrando alla nostra comunità il suo vero volto. Da alcuni minuti il post non è più visibile, rimosso dallo stesso autore. Evidentemente non ci credeva neanche lui nel messaggio che intendeva veicolare".