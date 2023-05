"Mani di colore" tra arte ed edilizia

Metti 40 architetti davanti a una tela. Dai loro spatole, pennelli e tamponi e poi via alla fantasia. Parlare di arte ma con materiali per l’edilizia per sperimentare, tentare di raggiungere l’innovazione e puntare alla sua futura industrializzazione. È l’idea alla base di "Mani di colore – Esperienze di creatività e di gioco decorativo", l’iniziativa svoltasi venerdì all’Oratorio del Gonfalone per la quale la Diasen, azienda di Sassoferrato leader nella produzione di biomalte per l’edilizia sostenibile, organizzatrice dell’evento, ha convocato professionisti da tutta la regione arrivati a Fabriano per conoscere malte e pitture della bioedilizia, frutto della filiera del sughero, da toccare con mano nel vero senso della parola. Nome di punta dell’evento, Pietro Carlo Pellegrini, l’architetto toscano che ha firmato (tra le altre cose) il Museo del Fumetto di Lucca e il Memoriale di Garibaldi a Caprera. "L’intenzione era di far provare ai professionisti questi materiali a base di sughero, sentirli e constatare che hanno caratteristiche straordinarie, adattabili a tanti tipi di costruzione" spiega Diego Mingarelli, amministratore di Diasen.