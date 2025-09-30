Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Ancona
CronacaMani tese Mensa don Gualtiero, gli aiuti. Un maxi pranzo per sostenere la struttura
30 set 2025
SILVIA ANGELICI
Cronaca
Mani tese Mensa don Gualtiero, gli aiuti. Un maxi pranzo per sostenere la struttura

"Ancora una volta l’abbraccio di tanti amici ai poveri della nostra città è diventata concreta realtà, quell’abbraccio della Provvidenza che ogni volta ci stupisce. Grazie al vostro “sì” abbiamo raccolto al pranzo a favore della mensa “don Gualtiero” ben 10.143,35 euro: un grande risultato che ci permette di continuare il nostro servizio agli ultimi". Le parole di don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana a conclusione del pranzo organizzato dalla Pro Loco di Capanne, a sostegno della mensa don Gualtiero.

Con l’occasione sono stati ricordati i numeri della struttura da quando è stata inaugurata ad oggi. Aperta a Pasqua del 2022 la mensa don Gualtiero eroga in media 123 pasti giornalieri (80 gli accessi, circa) a chi è in difficoltà, trasformando il bisogno in un’occasione di socialità e di incontro. "Qui il cibo - spiega don Marco - costituisce un ponte verso la relazionee la comunità, in uno spazio senza barriere: le persone indigenti, infatti, siedono accanto ai volontari e agli operatori, condividendo un momenro di relazione e di umanità. La mensa si trova all’interno del Villaggio della Carità ed è gestira prevalentemente dai volontari. La struttura è aperta a pranzo coprendo gran parte dell’anno. Inoltre la mensa è sede di un progetto per 4 volontari in servizio civile universale e di iniziative di reinserimento sociale e occupazionale di persone vulnerabili, inserite in percorsi di tirocinio o di avviamento al lavoro".

Intanto per chi volesse ancora contribuire, queste le indicazioni: Bonifico intestato a Fondazione di Carità San Lorenzo Causale: Erogazione Liberale - Mensa dei poveri IBAN: IT30P0344003000000000161500

