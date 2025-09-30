Mani tese Mensa don Gualtiero, gli aiuti. Un maxi pranzo per sostenere la struttura

"Ancora una volta l’abbraccio di tanti amici ai poveri della nostra città è diventata concreta realtà, quell’abbraccio della Provvidenza che ogni volta ci stupisce. Grazie al vostro “sì” abbiamo raccolto al pranzo a favore della mensa “don Gualtiero” ben 10.143,35 euro: un grande risultato che ci permette di continuare il nostro servizio agli ultimi". Le parole di don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana a conclusione del pranzo organizzato dalla Pro Loco di Capanne, a sostegno della mensa don Gualtiero.

Con l’occasione sono stati ricordati i numeri della struttura da quando è stata inaugurata ad oggi. Aperta a Pasqua del 2022 la mensa don Gualtiero eroga in media 123 pasti giornalieri (80 gli accessi, circa) a chi è in difficoltà, trasformando il bisogno in un’occasione di socialità e di incontro. "Qui il cibo - spiega don Marco - costituisce un ponte verso la relazionee la comunità, in uno spazio senza barriere: le persone indigenti, infatti, siedono accanto ai volontari e agli operatori, condividendo un momenro di relazione e di umanità. La mensa si trova all’interno del Villaggio della Carità ed è gestira prevalentemente dai volontari. La struttura è aperta a pranzo coprendo gran parte dell’anno. Inoltre la mensa è sede di un progetto per 4 volontari in servizio civile universale e di iniziative di reinserimento sociale e occupazionale di persone vulnerabili, inserite in percorsi di tirocinio o di avviamento al lavoro".

Intanto per chi volesse ancora contribuire, queste le indicazioni: Bonifico intestato a Fondazione di Carità San Lorenzo Causale: Erogazione Liberale - Mensa dei poveri IBAN: IT30P0344003000000000161500