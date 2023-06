Manifattura tabacchi: l’asta va ancora deserta

Manifattura tabacchi con la sua produzione e i suoi 75 dipendenti all’asta, anche stavolta il bando va deserto. Rigettato anche il ricorso presentato dall’attuale gestione (in affitto) Itm che ne ha presentato un secondo e presto potrebbe incontrare la curatela per cercare di portare avanti l’attività. Si potrebbe aprire la strada per una trattativa volta a salvare l’occupazione e la storica attività. A quanto pare l’asta stavolta senza immobili per quasi 4 milioni di euro (precisamente 3 milioni e 940mila euro) non ha riscontrato interesse. Si trattava, come recita il bando, della "cessione del ramo di azienda operante nel campo della produzione, importazione, esportazione e commercializzazione di sali e di Tabacchi. Il ramo è costituito dai beni mobili (strumentali e immateriali), nonché dall’avviamento e dai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i 75 dipendenti". "La nostra azione – spiega Giorgio Catacchio (Cgil) – è sempre volta a salvaguardare l’unità produttiva e tutti gli occupati. Riteniamo importante il dialogo aperto tra le parti coinvolte per la ricerca di una soluzione definitiva". L’attività all’interno della storica manifattura procede anche se con contratto di solidarietà e orario ridotto per i dipendenti preoccupati per il loro futuro.

sa. fe.