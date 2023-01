"Manifatturiero in difficoltà Diminuiscono le imprese attive"

"I segnali di rallentamento ci sono tutti. E’ tempo di rimboccarsi le maniche: nella provincia, a fronte del traino di aree importanti come il porto, ampie zone, come il Fabrianese, arrancano. Il manifatturiero è in difficoltà e, se pure l’export 2022 è cresciuto, il numero delle imprese attive resta calante". Così al X Congresso della Cgil di Ancona che ieri si è svolto a Jesi il segretario uscente Marco Bastianelli, ha fatto il punto. In calo le imprese attive: dal 2011 al 2021 sono diminuite dell’8,6% ovvero – 3.641. In questo contesto, si inseriscono i numeri del mercato del lavoro sempre più precario: nel 2021, il tasso di inattività nella provincia è del 29%, la disoccupazione giovanile si piazza al 23,5% e tra uomini e donne il tasso di occupazione registra una differenza di 11,9 punti percentuali a discapito delle donne. In dieci anni, la manifattura ha perso il 9,7% della forza lavoro mentre il terziario, dove si accentra la precarietà, aumenta del 12,9%. A questo si aggiunge una retribuzione media lorda annua di 20.853 euro con le donne che percepiscono in media 8mila euro lordi in meno rispetto agli uomini.