Manifestazione pacifica pro Palestina: "Bisogna fermare questa guerra sanguinosa"

Manifestazione pro Palestina, ieri, alle 18, in piazza Roma. Un sit-in pacifico tramite cui i partecipanti hanno voluto esprimere solidarietà ai palestinesi. "Questa non è una guerra, ma un genocidio – spiega una delle organizzatrici, Hiba Jerbi – Non ci sono due popoli che stanno combattendo. Qui – al contrario – c’è un popolo che è solo nella lotta contro Israele, che invece si sta accanendo sulla Palestina. Si contano decine di migliaia di bambini morti, si stanno sterminando i palestinesi. I dati parlano di un bambino morto ogni 24 ore. Bisogna fermare tutto ciò", sostengono i manifestanti. Un’iniziativa di questo tipo era già andata in scena, ad Ancona, due anni fa. "Abbiamo voluto riproporla oggi (ieri per chi legge, ndr), dopo che ho parlato con il fidanzato palestinese della mia migliore amica, che vive ad Ancona. "Bisogna far crescere la consapevolezza. Certo, c’è stato un attacco iniziale della Palestina – fa Jerbi – ma i giornali e i media hanno manipolato le informazioni, dipingendo Israele come lo Stato che sta cercando di difendersi. Ma non è così. Si tratta di un conflitto che va avanti da anni per ottenere qualcosa che non è di Israele. Sapete – dice Hiba – tempo fa ho letto un vecchio libro, che risale al ’48. C’era scritto che ‘la Palestina è Palestina’. Insomma, Israele non esiste e sta avanzando richieste assurde. Quello Stato vuole occupare tutto il territorio palestinese, di modo tale che la Palestina non esista più. Questo significa cancellare la Palestina dal mondo. Che però, per fortuna, non succederà mai. Perché tu puoi anche ammazzarli tutti i palestinesi, ma la Palestina, come Paese, rimarrà per sempre".