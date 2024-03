Manifestazione pro Palestina: vince la pace

Musica, inni alla pace e zero scontri. Ad Ancona non finisce come a Pisa e la manifestazione pro Palestina diventa un tripudio di gente, slogan, bandiere al grido ‘Stop alla guerra’. Unico momento di rischio davanti al Palazzo del Comune quando i manifestanti volevano attaccare una bandiera della Palestina in risposta alla bandiera di Israele esposta per qualche giorno dal Comune nell’ottobre scorso. Il confronto tra questura e manifestanti ha evitato incidenti. Per il resto un corteo pacifico, composto da quasi mille persone, quello che si è snodato ieri pomeriggio da piazza Roma fino a piazza Diaz per poi terminare di nuovo nel cuore del capoluogo. A parte l’episodio durante il ritorno del corteo verso piazza Roma, nessuna frizione tra polizia e manifestanti. Una collaborazione positiva tra questura e gli organizzatori dell’evento, la Comunità Palestinese, supportata da sigle tra cui i Centri sociali, l’Ambasciata dei Diritti e altre.

In prima fila una famiglia originaria di Gaza, il piccolo territorio martoriato dall’aggressione militare israeliana successiva al raid del 7 ottobre da parte di Hamas nei kibbutz attorno alla Striscia. In oltre cinque mesi di assedio il conto dei morti sta salendo, da qui la richiesta, anche da Ancona, di fermare il massacro: "Cessate il fuoco, basta bombe sulla popolazione civile, a Gaza è in corso una pulizia etnica senza fine" ha chiesto Issam Dahdouh, a capo della famiglia palestinese che ieri ha sfilato in prima linea dietro lo striscione principale. Issam vive da due anni a Monte San Vito e col passare del tempo è riuscito a portare in Italia la moglie e quattro dei sei figli, al momento accolti in varie comunità per profughi. Due figlie sposate sono dentro l’inferno di Gaza e la comunicazione con loro è molto difficile.

Durante il corteo, a parte alcuni interventi ‘politici’, i toni non si sono mai alzati troppo e l’assetto di ordine pubblico messo in campo dalla questura di Ancona ha funzionato senza problemi. Sul campo per osservare l’andamento generale anche il questore Cesare Capocasa. Lievi disagi per la viabilità quando il cordone di manifestanti proveniente da piazza Cavour ha tagliato la circolazione all’altezza di Palazzo del Popolo dirigendosi al viale della Vittoria. Ciò ha prodotto un blocco del traffico proveniente dalla galleria del Risorgimento in via Giannelli.