Manifesti della Lega strappati in pieno giorno

I manifesti elettorali dell’assessore Elena Campagnolo finiscono di nuovo nel mirino dei vandali: erano già stati staccati lo scorso febbraio. E se l’altra volta era accaduto di notte e in una zona residenziale, questa volta la protagonista dell’atto vandalico è stata colta sul fatto, mentre stacca il manifesto affisso davanti all’ingresso della scuola Pascoli in piazza Saffi, in pieno giorno. Incurante di qualche passante che si è messo a filmare il gesto, ha staccato parti del manifesto: il video registrato è diventato virale ed è passato da Facebook a Instagram fino a Tik Tok. Una scena insolita, soprattutto perché compiuta in pieno giorno nel centro storico affollato per la fiera di Sant’Agostino.

"Ancora una volta assistiamo all’ennesimo sfregio alla democrazia – spiega Gianmarco Russi, presidente Lega Giovani – Esprimo la mia piena solidarietà alla candidata Elena Campagnolo, con l’auspicio che le autorità competenti riescano a individuare l’autrice del gesto, affinchè certi comportamenti non avvengano più". L’assessore, anche lei via social, ha ironizzato sull’accaduto ripostando il video con il sottofondo musicale di ‘Me ne frego’ di Achille Lauro. Ancora ventiquattro ore e poi i manifesti saranno oscurati per lasciare spazio a quelli di promozione elettorale che saranno affissi vicino ai seggi elettorali della città.