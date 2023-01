"Manifesti natalizi di Cappanera rimossi"

"Guarda caso, dopo le mie segnalazioni, sono stati rimossi alcuni dei manifesti dove erano riportati gli auguri di buon Natale e felice 2023 da parte del presidente del Consiglio comunale Luca Cappanera: allora, forse, i miei dubbi erano sensati?". Torna sull’argomento il capogruppo del Misto, e candidato sindaco autonomo, Marco Baldassini dopo che – due giorni fa – aveva chiesto lumi sui manifesti natalizi del presidente Cappanera e si era chiesto se fossero "abusivi" o se i "diritti di affissione fossero scaduti". Proprio ieri alcuni dei manifesti sono stati tolti. "Se le domande hanno un senso e la risposta è affermativa – aveva lamentato Baldassini – l’amministrazione comunale, che lui rappresenta come seconda carica, è tenuta a rimuovere i manifesti, a coprirli o in questo caso, visto che si devono tutelare gli interessi dell’ente, a chiedere se l’interessato voglia tenere esposti i manifesti (6 metri per 3) oltre la scadenza e quindi regolarizzare il pagamento dei diritti di affissione". Dopo la segnalazione di Baldassini, il volto di Cappanera "è scomparso" dai manifesti di Villanova e in quello di via Giordano Bruno. L’ex esponente della maggioranza si era domandato anche se l’opposizione fosse interessata, o meno, a questa vicenda senza ricevere risposta.